Murió Luis Brandoni, icónico actor del cine, el teatro y la televisión

Tenía 86 años y estaba internado tras una caída que le provocó un hematoma subdural. Fue protagonista de clásicos del cine, la TV y el teatro, y también tuvo una fuerte participación política.

El actor Luis Brandoni murió este lunes 20 de abril a los 86 años , luego de permanecer internado durante varios días en el Sanatorio Güemes tras sufrir una caída en su casa. El accidente, ocurrido el 11 de abril, le provocó un hematoma subdural que complicó su estado de salud.

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Su fallecimiento generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico, donde era considerado uno de los últimos grandes referentes de una generación que marcó la identidad cultural argentina.

Brandoni permaneció internado durante casi diez días bajo cuidados intensivos. Si bien en un principio su evolución era seguida con cautela y cierta expectativa, el cuadro se agravó con el correr de los días hasta volverse irreversible.

La causa de muerte fue una complicación derivada del hematoma subdural producido por el golpe en la cabeza, una lesión particularmente riesgosa en personas mayores.

Con más de seis décadas de trayectoria, Brandoni fue una de las figuras más importantes del cine, el teatro y la televisión argentina. Brilló en títulos clave como La tregua, La Patagonia rebelde, Esperando la carroza y, más recientemente, La odisea de los giles. También dejó su huella en la televisión con ciclos populares como Mi cuñado y en producciones recientes como la serie Nada.

Darín y Brandoni, una dupla inolvidable en el cine y la televisión.

En teatro, mantuvo una presencia constante hasta sus últimos años: al momento del accidente protagonizaba la obra ¿Quién es quién?, cuyas funciones debieron ser suspendidas.

Del exilio a la política

Su vida estuvo atravesada también por la historia política argentina. En los años 70 fue perseguido y amenazado, lo que lo llevó al exilio en México durante la última dictadura.

De regreso en democracia, profundizó su compromiso político: fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001 y participó activamente en el debate público.

Un actor total

Nacido en Dock Sud en 1940, Brandoni construyó una carrera que combinó popularidad masiva con reconocimiento crítico. Supo moverse con naturalidad entre la comedia y el drama, convirtiéndose en un actor versátil y profundamente identificado con el público argentino.

Desde la Secretaría de Cultura lo definieron como “un emblema de nuestra identidad cultural”, destacando su capacidad para retratar como pocos el alma del país.

El adiós a una generación

Su muerte marca el final de una era: la de los grandes actores formados en el teatro clásico que luego dominaron el cine y la televisión durante décadas.

Compañeros, productores y organismos culturales coincidieron en señalar que con Brandoni se va “el último primer actor” de una generación irrepetible, dejando un legado que seguirá presente en cada una de sus obras.