El Niño irrumpe en la temporada de verano 2027 y cambia el clima de los principales destinos turísticos

El fenómeno climático vuelve a poner el foco en las condiciones meteorológicas para las próximas vacaciones y la elección de cada familia.

El verano 2027 estará atravesado por la evolución de El Niño , un fenómeno climático que puede modificar los patrones de lluvia y temperatura en distintas partes de la Argentina y de los países vecinos. Los modelos anticipan un período con precipitaciones superiores a las habituales en varias zonas turísticas , aunque el impacto no será igual en todos los destinos.

Las proyecciones ubican el momento de mayor intensidad entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Sin embargo, los especialistas advierten que esto no significa que vaya a llover durante toda la temporada ni que se puedan anticipar días específicos de tormentas. La señal climática permite identificar tendencias generales, que deberán complementarse con los pronósticos de corto plazo antes de viajar.

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se produce cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se mantienen por encima de los valores habituales y generan cambios en la circulación atmosférica. En Sudamérica, uno de sus efectos más conocidos es el aumento de las probabilidades de lluvias en sectores del centro y el noreste argentino.

Los organismos internacionales mantienen bajo seguimiento el episodio 2026-2027 y proyectan que podría alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte durante el comienzo del verano. La NOAA señaló que existe una alta probabilidad de que esa condición se mantenga hasta el trimestre enero-marzo de 2027.

En la Argentina, el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para noviembre, diciembre y enero marca mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal en el Litoral, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis, La Pampa y sectores de Buenos Aires. En parte de la región central también se esperan temperaturas medias inferiores a las habituales. Esto no descarta jornadas de calor, pero sí anticipa un escenario con mayor nubosidad y períodos de inestabilidad.

Cómo estará el clima en los principales destinos turísticos

Las proyecciones climáticas muestran que las vacaciones pueden tener condiciones diferentes según el lugar elegido. Mientras algunas regiones deberán prestar atención a las tormentas y las crecidas, otras podrían registrar menos precipitaciones y temperaturas más elevadas.

Mar del Plata, Pinamar y la Costa Atlántica

Los principales destinos de la Costa Atlántica bonaerense, como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Cariló y San Bernardo, podrían tener un verano con lluvias normales o superiores a lo habitual. La señal de precipitaciones es más marcada en sectores del interior bonaerense y pierde intensidad hacia el este de la provincia.

Para quienes elijan estas playas, el escenario podría traducirse en más jornadas nubladas o inestables y algunos episodios de tormentas durante diciembre, enero y febrero. Sin embargo, no implica que se pierdan las vacaciones de playa: también habrá períodos de buen tiempo y días soleados entre los eventos de lluvia.

Villa Carlos Paz, La Cumbrecita y las sierras de Córdoba

En Córdoba, las proyecciones anticipan mayores probabilidades de precipitaciones por encima del promedio y temperaturas medias más moderadas que las habituales en algunos sectores. Los destinos serranos, como Villa Carlos Paz, La Cumbrecita, Villa General Belgrano y Mina Clavero, deberán prestar especial atención a las tormentas.

El principal riesgo para el turismo de río y balneario está relacionado con las crecidas repentinas. Una tormenta intensa en las zonas altas puede provocar aumentos rápidos del caudal de arroyos y ríos, incluso cuando en el lugar donde se encuentran los visitantes no esté lloviendo. Por eso, será importante respetar las indicaciones de las autoridades y consultar el estado de los balnearios antes de realizar actividades en el agua.

Puerto Iguazú, Cataratas y los Esteros del Iberá

El Litoral aparece entre las regiones con una señal más marcada de lluvias superiores a las habituales. En destinos como Puerto Iguazú, las Cataratas del Iguazú, Corrientes y los Esteros del Iberá, los episodios de precipitaciones abundantes pueden modificar las condiciones de las excursiones y los paseos al aire libre.

En particular, las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay serán una variable para seguir durante la temporada. Si los niveles aumentan, algunos balnearios fluviales, campings, paseos náuticos y circuitos turísticos podrían tener restricciones o cierres temporales por seguridad. La disponibilidad de los atractivos dependerá de las condiciones de cada jornada y de las decisiones de las autoridades locales.

Florianópolis, Camboriú y el sur de Brasil

El sur de Brasil también aparece entre las zonas que podrían registrar más precipitaciones durante el verano 2027. Los destinos de Santa Catarina, como Florianópolis, Balneario Camboriú y Bombinhas, podrían tener más días nublados y episodios de lluvia que en una temporada promedio.

El panorama es relevante para los argentinos que suelen elegir las playas brasileñas durante enero y febrero. Las lluvias pueden interrumpir algunas jornadas de playa y modificar excursiones o actividades náuticas. Por eso, al organizar el viaje, puede ser conveniente priorizar alojamientos con alternativas para los días de mal tiempo y condiciones flexibles para modificar reservas.

Natal, Recife y Maceió: otra perspectiva en el nordeste brasileño

El escenario cambia hacia el nordeste de Brasil. Destinos como Natal, Recife, Maceió, Maragogi y Porto de Galinhas podrían tener precipitaciones dentro de los valores habituales o incluso inferiores, de acuerdo con las tendencias climáticas analizadas por especialistas.

Esto los ubica en una situación diferente a la de las playas del sur brasileño, aunque no garantiza jornadas completamente despejadas. La menor probabilidad de lluvias podría estar acompañada por temperaturas elevadas, por lo que será importante tomar precauciones frente al calor, mantenerse hidratado y evitar la exposición solar durante las horas de mayor intensidad.

Bariloche, Las Grutas y Puerto Madryn

La Patagonia tendrá un comportamiento desigual. En sectores del norte y del este de la región se mantienen señales de precipitaciones normales o superiores, mientras que hacia el extremo sur aparecen tendencias más secas. Por eso, destinos como Bariloche, Esquel y el Camino de los Siete Lagos deberán seguir la evolución de las lluvias y el estado de los senderos y caminos de montaña.

En la costa patagónica, localidades como Las Grutas y Puerto Madryn aparecen entre las alternativas que podrían tener un escenario de lluvias más moderadas que el Litoral o el sur de Brasil. De todos modos, las condiciones pueden cambiar de una semana a otra y será necesario consultar los pronósticos antes de organizar excursiones.

En el extremo sur, la menor cantidad de precipitaciones combinada con temperaturas elevadas puede incrementar la preocupación por los incendios forestales. Quienes visiten áreas naturales deberán respetar las restricciones vigentes y las recomendaciones de prevención.

Salta, Jujuy y los Valles Calchaquíes

El oeste del NOA presenta una tendencia diferente a la del centro y el Litoral, con mayores probabilidades de precipitaciones normales o inferiores al promedio y temperaturas superiores a las habituales en algunas zonas. Esto incluye sectores de Salta, Jujuy, Catamarca y la región de la Puna.

Para quienes planeen recorrer los Valles Calchaquíes, Purmamarca, Tilcara o la Quebrada de Humahuaca, el calor y la exposición al sol serán factores importantes durante las excursiones. De todas maneras, las tormentas de verano pueden aparecer en zonas de montaña y modificar las condiciones de las rutas y los caminos. La recomendación es revisar los avisos meteorológicos locales antes de realizar recorridos largos o actividades al aire libre.