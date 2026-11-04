Por los cortes en Libertador, la Illia y el Paseo del Bajo serán gratis desde este miércoles por la noche + Agregar ámbito en









La medida regirá hasta el miércoles a las 14 por las restricciones de circulación ante la llegada del papa León XIV. El beneficio alcanza a vehículos livianos.

La Illia y el Paseo del Bajo serán sin cargo para vehículos livianos hasta el miércoles a las 14. Prensa GCBA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que la autopista Illia y el Paseo del Bajo sean gratuitos para vehículos livianos desde este martes a las 22, como alternativa a los cortes de tránsito que se implementarán sobre la avenida Del Libertador por el operativo de seguridad ante la llegada del papa León XIV. La medida se extenderá hasta el miércoles a las 14 y busca facilitar la circulación durante las restricciones.

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La decisión fue anunciada por la administración porteña en el marco del dispositivo que se desplegará por la visita del Pontífice, que contempla limitaciones en distintos sectores de la Ciudad. La avenida Del Libertador permanecerá afectada por cortes, por lo que las autoridades habilitarán vías alternativas para reducir las complicaciones en el tránsito.

En ese contexto, Autopistas Urbanas (AUSA) habilitará el uso gratuito de ambas trazas para motos, autos y camionetas, mientras que también podrán circular por el Paseo del Bajo los utilitarios. La medida no alcanzará al tránsito pesado, que deberá abonar el peaje habitual de acuerdo con el horario y la cantidad de ejes del vehículo.

La medida fue tomada para facilitar circulación por cortes en Av. Del Libertador ante la llegada del papa León XIV. Vatican News Cómo funcionará el esquema de autopistas gratuitas La autopista Illia será gratuita para motos, autos y camionetas durante el período establecido. El beneficio busca ofrecer una alternativa a quienes deban desplazarse por la zona norte de la Ciudad, ante las restricciones que afectarán a la avenida Del Libertador.

Por su parte, el Paseo del Bajo también quedará habilitado para autos, camionetas y utilitarios sin costo de peaje. Sin embargo, las autoridades establecieron condiciones particulares de circulación: los vehículos deberán respetar una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y las motos continuarán prohibidas en esa traza por motivos de seguridad vial.

El esquema comenzará a regir este martes a las 22 y finalizará el miércoles a las 14. Durante ese lapso, el tránsito pesado continuará pagando el peaje correspondiente, según la franja horaria en la que circule y la cantidad de ejes del camión. La medida forma parte del operativo de movilidad dispuesto por el Gobierno porteño para acompañar las restricciones vinculadas a la llegada de León XIV y garantizar alternativas de circulación durante las horas de mayor afectación.