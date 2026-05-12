Intensa búsqueda de una mujer desparecida hace tres días en Bariloche + Seguir en









El rastro de la mujer de 52 años se perdió el viernes tras abandonar su hogar en el sector oeste. Pese al despliegue coordinado de fuerzas provinciales, federales y brigadistas, los intensos rastrillajes aún no dan indicios de su ubicación.

La denuncia por la desaparición de Analía Corte fue radicada el viernes a las 14 horas, momento a partir del cual se activó el protocolo de búsqueda.

El despliegue para localizar a Analía Corte, la mujer de 52 años desaparecida desde el viernes por la mañana en San Carlos de Bariloche, cuenta ahora con un refuerzo estratégico de personal. En esta tercera jornada, la llegada de perros adiestrados en seguimiento de rastros y de agentes de la Policía Federal Argentina permitió extender el perímetro de búsqueda. Actualmente, los investigadores centran sus esfuerzos en las inmediaciones del barrio Rancho Grande y en el sector costero del lago Nahuel Huapi.

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La última vez que se vio a Analía Corte fue durante la mañana del pasado viernes, en el lapso comprendido entre las 11 y las 12:30 horas. Salió de su casa ubicada en el kilómetro 6, dentro de la zona de Rancho Grande, mientras su marido se encontraba fuera de la propiedad. Allegados a la familia, entre ellos Gabriel Bondel, señalaron que la mujer se encontraba bajo tratamiento médico debido a un cuadro de depresión al momento de desaparecer.

Desde que se reportó la ausencia de Corte el pasado viernes a las 14 horas, la ciudad de Río Negro mantiene activo un protocolo de búsqueda que se rige por el ciclo de la luz diurna. Los equipos de rescate inician sus tareas a las siete de la mañana y las dan por finalizadas a las 20 horas por razones de seguridad y visibilidad. El mando operativo está centralizado en la Comisaría 27, con el respaldo jerárquico del segundo jefe de la Unidad Regional Tercera y el jefe de la Zona Primera.

analia corte El perfil físico difundido por la Comisaría 27° describe a Analía Corte como una mujer de aproximadamente 1,65 metros de altura, contextura delgada, tez trigueña blanca, ojos castaños y cabello oscuro con canas, lacio y hasta los hombros.

Continua la búsqueda de Analía Corte, desaparecida en Bariloche El despliegue para localizar a Analía Corte cuenta con unidades de alta complejidad adaptadas al terreno de Bariloche. El Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate se interna en las zonas boscosas de mayor dificultad, mientras que las brigadas Montada y Rural barren los senderos agrestes por tierra. En el sector hídrico, la Prefectura Naval Argentina ha dispuesto buzos tácticos para inspeccionar el arroyo Casa de Piedra y la costa del lago. Complementariamente, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales y el personal de Parques Nacionales aportan su conocimiento del territorio y el uso de drones para el reconocimiento aéreo.

A su vez, los investigadores judiciales centran su atención en las pruebas digitales. Se están examinando minuciosamente las imágenes de los sistemas de videovigilancia de la zona y los movimientos registrados en la tarjeta de transporte SUBE. Las autoridades informaron que la prioridad absoluta es sostener el operativo activo hasta obtener resultados positivos, ya que hasta el momento no hay rastros de la mujer desaparecida. Por este motivo, se insta a cualquier persona que pueda aportar información o grabaciones de seguridad a dar aviso inmediato a la Comisaría 27 o al número de emergencias: Analía Corte es una mujer delgada de 1,65 metros de estatura, con ojos castaños y piel trigueña clara. Tiene el cabello negro y lacio por los hombros, con algunas canas. No se cuenta con detalles precisos sobre su vestimenta actual.

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