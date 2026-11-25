Todavía hay familias que pueden acceder a esta ayuda económica para afrontar los gastos escolares, pero tendrán que hacer la gestión a tiempo.

El Certificado Escolar permite acreditar la asistencia de los chicos a clases.

Con el ciclo lectivo 2026 entrando en sus últimas semanas, todavía hay familias que pueden acceder a una de las prestaciones económicas que ofrece la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) para afrontar los gastos escolares de los chicos.

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Se trata de la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que requiere de un trámite obligatorio y cuya fecha de vencimiento está cada vez más cerca.

Los beneficiarios que todavía no acreditaron la escolaridad de sus hijos tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para hacerlo . Si bien buena parte de las familias recibió el dinero de manera automática en marzo, con el inicio de las clases, el organismo mantiene abierta la posibilidad de solicitarlo durante el resto del año.

El Certificado Escolar permite acreditar la asistencia de los chicos a clases.

Para ello, es necesario presentar el formulario PS 2.68 correspondiente al ciclo lectivo en curso. Este documento permite acreditar que los menores asisten a una institución educativa y debe renovarse todos los años, independientemente de que hayan cambiado de escuela o continúen en la misma.

Quienes completen el trámite durante las últimas semanas de noviembre deberán tener en cuenta que el depósito se realiza aproximadamente 60 días después de la presentación , por lo que podrían recibir el dinero durante los primeros meses de 2027.

Cómo cargar el formulario desde el celular o la computadora

Una de las facilidades que ofrece ANSES es la posibilidad de realizar la gestión sin necesidad de sacar un turno ni acercarse a una de sus oficinas. Para ello, basta con tener a mano el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Los pasos a seguir son los siguientes:

ingresar a Mi ANSES desde la página web o la aplicación

entrar en la sección "Hijos" y seleccionar "Presentar un Certificado Escolar"

elegir la opción "Generar Certificado" y completar los datos solicitados

imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que las autoridades lo completen y firmen

sacar una foto del documento y volver a ingresar a Mi ANSES

seleccionar "Subir Certificado" y cargar la imagen

Es importante que todos los datos sean legibles y que el formulario no tenga tachaduras ni enmiendas. En caso de tener más de un hijo en edad escolar, será necesario generar y presentar un certificado por cada uno.

El trámite puede realizarse por internet, sin necesidad de ir a una oficina de ANSES. ANSES

Quiénes cobran el bono de $85.000 y qué pasa si ya lo percibiste este año

La Ayuda Escolar está destinada a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con menores a cargo de entre 45 días de vida y 17 años inclusive. Estos deben asistir a establecimientos de enseñanza oficial de nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de los hijos con discapacidad, no existe un límite de edad. Además, pueden acceder al beneficio quienes reciban apoyo de maestros particulares, concurran a talleres de formación laboral o realicen tratamientos de rehabilitación.

El importe general de la prestación en noviembre es de $85.000 por hijo, aunque algunos beneficiarios del SUAF pueden recibir sumas de $92.877 o $110.967, dependiendo de la zona geográfica que les corresponda.

Las familias que ya recibieron el dinero en marzo o en cualquiera de los meses posteriores no volverán a cobrarlo por el mismo ciclo lectivo. Sin embargo, si accedieron al pago automático y todavía no presentaron el certificado, deberán hacerlo para acreditar que sus hijos asistieron a clases durante 2026.