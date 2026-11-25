El gobernador Axel Kicillof firmó el decreto que adelanta dos horas la atención al público en los mismos municipios que la temporada pasada. La medida estará vigente hasta el 23 de marzo de 2027.

La temporada pasada, ese esquema se aplicó en 108 de los 135 distritos bonaerenses, mayormente del interior, como La Plata, Bahía Blanca y Tandil.

Los bancos de buena parte de la provincia de Buenos Aires volverán a abrir más temprano durante el verano : entre el lunes 30 de noviembre y el martes 23 de marzo de 2027 inclusive, las sucursales de los municipios alcanzados atenderán al público de 8 a 13, en lugar de la franja habitual de 10 a 15.

Así lo dispuso el gobernador Axel Kicillof a través del Decreto 2298/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense y refrendado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco . En ese período, el personal de las entidades bancarias trabajará de lunes a viernes de 7:45 a 15:15.

El pedido llegó desde la Asociación Bancaria . Su secretario general solicitó aplicar el horario de verano en los mismos distritos incluidos en el Decreto 2894/25, el que reguló la temporada anterior.

Según el Gobierno, el cambio busca que los vecinos puedan hacer sus trámites bancarios y pagar sus impuestos con normalidad durante los meses de calor.

La temporada pasada, ese esquema se aplicó en 108 de los 135 distritos bonaerenses, mayormente del interior, entre ellos La Plata, General Pueyrredón, Bahía Blanca y Tandil . En el resto, incluido el conurbano, se mantiene el horario de 10 a 15 que fijó en 1999 el Decreto 3320.

Según el Gobierno, el cambio busca que los vecinos puedan hacer sus trámites y pagar sus impuestos con normalidad durante los meses de calor. Depositphotos

La norma faculta además al Ministerio de Gobierno a extender el cambio a otros municipios o modificar la lista del anexo, y ordena notificar al Banco Central de la República Argentina.

El ajuste se hace dentro de lo que permite la regulación nacional: un decreto de 1976 habilita a las provincias a cambiar los horarios bancarios cuando las necesidades locales lo justifiquen, siempre que se respeten las siete horas y media de jornada para los trabajadores y las cinco de atención al público. Desde 2020, la gestión de Kicillof renueva cada año la misma fórmula.

Se venden 50 autos por día en las concesionarias con la nueva línea de créditos del Banco Provincia

Los créditos de Banco Provincia para adquirir autos nuevos y usados, que se tramitan en las mismas concesionarias, financiaron hasta ahora la compra de 1.560 unidades por un total de $20.842 millones, desde que arrancaron a fines de septiembre.

Las operaciones se realizaron a través de 280 concesionarios de toda la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad. El 94% se concretó con la modalidad UVA, que ofrece una tasa desde 6% anual, una de las más bajas del mercado. El monto promedio solicitado es de $14,5 millones y el plazo promedio, de 42 meses.

Además, cabe señalar que la colocación evidencia el alcance territorial de la línea: el 93% de los préstamos se originó en la provincia de Buenos Aires y el 7% en la Ciudad de Buenos Aires, con participación de una amplia red de concesionarios adheridos.