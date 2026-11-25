Los expertos revisaron una extensa prueba informática, pero ahora falta comprender sus argumentos y cumplir exigencias académicas.

La Inteligencia Artificial (IA) podría haber alcanzado uno de los logros más importantes de la historia de las matemáticas. Un anuncio hecho por un especialista de una de las principales compañías tecnológicas del mundo despertó una fuerte repercusión entre científicos que llevan décadas detrás de problemas que parecían imposibles de resolver .

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Aunque las herramientas actuales pueden desarrollar cálculos complejos y trabajar con demostraciones matemáticas, los especialistas todavía deben determinar cómo interpretar estos resultados y qué implicancias podrían tener para el futuro de la disciplina.

Levent Alpöge , investigador de Anthropic, anunció el 20 de noviembre de 2026 que logró desarrollar junto con Claude una demostración de la Hipótesis de Riemann , un problema matemático que permaneció sin resolver durante 167 años.

Anthropic desarrolla Claude, uno de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados.

El especialista publicó un documento de cuatro páginas en su página web personal, donde explicó que trabajó con el chatbot de inteligencia artificial de la compañía durante seis semanas. Según su relato, Claude tuvo un papel fundamental en las etapas finales de la investigación, al proponer caminos matemáticos que permitieron avanzar sobre las dificultades del problema.

Alpöge también aseguró que el método desarrollado permite resolver una versión más amplia del enigma, conocida como Hipótesis de Riemann Generalizada . En vez de presentar una demostración en un artículo científico, difundió el trabajo a través de Lean , un lenguaje de programación diseñado para expresar y verificar razonamientos matemáticos.

El archivo contiene 17 millones de líneas de código, lo que dificulta su lectura y comprensión por parte de los investigadores. El anuncio tuvo una actualización importante el 21 de noviembre, cuando dos organizaciones especializadas, Lean Focused Research Organization y Mathlib Initiative, informaron que habían comprobado la validez formal de la demostración.

Los equipos verificaron que el código funciona, que demuestra exactamente el enunciado matemático correspondiente y que supera distintas comprobaciones independientes. Ambas organizaciones expresaron plena confianza en la corrección de la prueba. Pese a este avance, Alpöge reconoció que todavía necesita estudiar y explicar detalladamente todos los argumentos matemáticos implicados.

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Por qué la Hipótesis de Riemann es clave para los números primos

La Hipótesis de Riemann busca explicar cómo se distribuyen los números primos, aquellos que solo pueden dividirse exactamente por uno y por sí mismos. Fue formulada en 1859 por el matemático alemán Bernhard Riemann y, desde entonces, se convirtió en uno de los grandes desafíos de las matemáticas modernas.

Los números primos, como 2, 3, 5, 7 y 11, aparecen de manera irregular dentro de la secuencia de números naturales y, aunque existen fórmulas que permiten estimar su distribución, todavía quedan preguntas fundamentales sobre la precisión de esos cálculos.

La hipótesis establece una propiedad específica de los ceros no triviales de una función matemática conocida como función zeta de Riemann. En términos técnicos, sostiene que todos esos ceros tienen una parte real igual a un medio. Demostrar esta afirmación permitiría obtener resultados mucho más precisos sobre la distribución de los números primos y confirmar numerosos teoremas que actualmente dependen de ella.

Su importancia es tal que, en el año 2000, el Instituto de Matemáticas Clay la incluyó entre los siete Problemas del Milenio, una selección de desafíos científicos cuya resolución tiene asignado un premio de u$s1 millón. Hasta ahora, el único de esos siete problemas reconocido oficialmente como resuelto es la Conjetura de Poincaré, demostrada por el matemático ruso Grigori Perelmán.

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Los pasos que faltan para confirmar si la demostración es real

Aunque especialistas independientes ya verificaron formalmente el trabajo de Alpöge y Claude, todavía falta que la comunidad matemática comprenda sus argumentos y complete el proceso de reconocimiento académico. La primera revisión importante llegó el 21 de noviembre, cuando Lean Focused Research Organization y Mathlib Initiative confirmaron que la demostración superó cuatro controles fundamentales. Entre las verificaciones hechas se encuentran:

comprobar que el enunciado matemático corresponde efectivamente a la Hipótesis de Riemann

ejecutar el código para confirmar que funciona sin errores

verificar que el programa demuestra el resultado anunciado

revisar la prueba con distintos sistemas independientes de comprobación formal

Sin embargo, una demostración que puede ser verificada por computadora no es fácil de comprender para los matemáticos. Por ese motivo, investigadores de distintas instituciones comenzaron a reconstruir los argumentos utilizados y traducir partes del código a explicaciones convencionales.

El propio Alpöge reconoció que todavía no domina todos los aspectos de la demostración y manifestó su intención de publicar una versión más clara y accesible. Además, para que el trabajo pueda recibir el premio del Instituto de Matemáticas Clay, deberá cumplir requisitos específicos.

Las reglas establecen que la solución debe publicarse en un medio académico que reúna las condiciones exigidas, deben transcurrir al menos dos años desde esa publicación y el resultado tiene que alcanzar una aceptación generalizada dentro de la comunidad matemática internacional.