Microsoft se gana la confianza de más de 70 analistas de Wall Street: el motivo

Azure y otros servicios cloud de Microsoft crecieron 43% interanual en el cuarto trimestre fiscal, acelerándose desde el 40% del período anterior.

Azure y otros servicios cloud de Microsoft crecieron 43% interanual en el cuarto trimestre fiscal, acelerándose desde el 40% del período anterior.

Microsoft cerró el tercer trimestre de 2026 con una fuerte recuperación bursátil . Las acciones de la compañía subieron cerca de 39% entre julio y septiembre, en lo que representó su mejor trimestre desde el primero de 1991 . En este marco, Wall Street se volvió muy optimista sobre la compañía.

El avance permitió revertir buena parte del derrumbe registrado durante la primera mitad del año, aunque el balance anual todavía muestra una suba mucho más moderada.

El papel de Microsoft terminó septiembre en u$s512,90 , después de haber caído 28% durante los primeros seis meses de 2026. Así, acumuló una ganancia de apenas 6,73% en el año, mientras que frente a septiembre de 2025 prácticamente no registró variación: el rendimiento interanual fue de -0,16%. El máximo de las últimas 52 semanas se ubicó en u$s553,72, todavía por encima de su cotización actual.

El principal motor de la recuperación fue el negocio de inteligencia artificial y computación en la nube . Azure y otros servicios cloud crecieron 43% interanual en el cuarto trimestre fiscal, acelerándose desde el 40% del período anterior.

En todo el ejercicio fiscal, los ingresos de Azure superaron por primera vez los u$s100.000 millones , mientras que la división Intelligent Cloud alcanzó u$s39.300 millones, un aumento del 32%.

La apuesta por la inteligencia artificial también comenzó a reflejarse en Microsoft 365. Copilot superó los 30 millones de usuarios pagos, frente a los 20 millones informados en abril. La compañía, además, comenzó a avanzar hacia un esquema que combina el cobro por usuario con cargos vinculados al nivel de consumo.

Microsoft sorprendió al mercado con el fuerte crecimiento de Azure y una cartera récord de contratos vinculados con la nube y la inteligencia artificial.

Wall Street confía en sus acciones

El mayor optimismo en torno a Microsoft también la posicionó entre las acciones preferidas de Wall Street. De los 72 analistas seguidos por Bloomberg que cubren la compañía, apenas tres mantienen una recomendación distinta a comprar, mientras que ninguno aconseja vender. A su vez, el precio objetivo promedio contempla una suba de aproximadamente 11% durante los próximos 12 meses.

En la misma línea, Stifel elevó la semana pasada su recomendación a “comprar”. El analista Brad Reback consideró que Microsoft “claramente había superado la crisis” y sostuvo que el impulso de la acción podría mantenerse durante la segunda mitad del año. También señaló que está “cada vez más confiado” en la capacidad de la compañía para sostener un crecimiento de los ingresos de entre 15% y 20%.

Por su parte, Adam Wood, de Morgan Stanley, estimó que las acciones de Microsoft podrían ofrecer una rentabilidad total cercana al 20% en el próximo año. Entre los argumentos destacó las perspectivas de crecimiento de largo plazo de la compañía y la reciente decisión de incrementar el dividendo.

Resultados sólidos

Los resultados del cuarto trimestre fiscal reforzaron las expectativas. Microsoft registró u$s90.000 millones de ingresos, un 18% más que un año antes, y una ganancia neta GAAP de u$s35.800 millones, equivalente a u$s4,81 por acción. El beneficio ajustado alcanzó u$s4,74 por acción, por encima de los u$s4,24 esperados por los analistas. Dentro del resultado se incluyó, además, una ganancia de u$s3.200 millones vinculada a la inversión de Microsoft en Anthropic.

Otro dato destacado fue el crecimiento de las obligaciones comerciales pendientes de ejecución, que alcanzaron u$s678.000 millones, un incremento del 84%. Sin embargo, el crecimiento estuvo parcialmente influido por OpenAI: al excluir a ese cliente, el aumento fue de aproximadamente 25%.

El crecimiento de la IA también elevó fuertemente las necesidades de inversión. Los gastos de capital del trimestre aumentaron 109,63%, hasta u$s35.800 millones, mientras que el flujo de caja libre cayó 23,19%. Considerando gastos de capital y contratos de leasing financiero, el desembolso llegó a aproximadamente u$s41.000 millones, un 69% más interanual.

Para el próximo trimestre, Microsoft proyectó un crecimiento de Azure cercano al 45% en moneda constante y estimó ingresos de entre u$s89.850 millones y u$s90.950 millones. Con las acciones cotizando cerca de 28 veces las ganancias, los próximos resultados serán importantes para determinar si el fuerte repunte del tercer trimestre puede transformarse en una nueva etapa de crecimiento sostenido.