A cuánto asciende la fortuna de Zayn Malik, a pocos días de tocar en la Argentina

El exintegrante del grupo británico atraviesa una nueva etapa profesional, con discos, giras y negocios que marcaron su recorrido fuera de la banda.

Se convirtió en una de las voces más reconocidas de la escena pop internacional.

Zayn Malik se prepara para volver a encontrarse con sus seguidores argentinos, esta vez lejos de la banda que lo convirtió en una estrella mundial. El cantante británico, que posee un patrimonio millonario , llegará a Buenos Aires para presentar su etapa como solista, más de una década después de su última visita al país junto a One Direction .

Su salida del grupo, anunciada en marzo de 2015, no significó un freno para sus ingresos. Al contrario, el artista consiguió construir una carrera propia con discos, colaboraciones, acuerdos comerciales y presentaciones internacionales . En paralelo, también destinó parte de su patrimonio a propiedades de alto valor en Estados Unidos y Reino Unido.

Cuando Zayn decidió abandonar One Direction , dejó atrás uno de los fenómenos comerciales más grandes de la música pop de la década de 2010. La banda había generado más de u$s628 millones en sus cuatro giras y participó además de negocios vinculados con merchandising, contratos publicitarios y licencias. Malik formó parte de las primeras tres giras completas y del comienzo de la cuarta.

El artista británico mantiene una relación cercana con la música desde sus primeros años frente a grandes audiencias.

Después llegó la apuesta individual. En 2015 firmó con RCA Records y en enero de 2016 lanzó “Pillowtalk”, una canción que debutó en el primer puesto del Billboard Hot 100 estadounidense y también llegó al número uno en Reino Unido. Poco después publicó Mind of Mine, su álbum debut , que también alcanzó el número uno en Estados Unidos y Reino Unido.

Ese comienzo fue particularmente fuerte. Mind of Mine convirtió a Malik en el primer artista masculino británico que consiguió que su álbum debut como solista ingresara directamente al número uno de las listas de Estados Unidos y Reino Unido .

A partir de allí sumó otros trabajos como Icarus Falls, Nobody Is Listening y Room Under the Stairs. En 2026 lanzó Konnakol, su quinto álbum de estudio, y comenzó una nueva gira internacional. A los ingresos derivados de la música se agregan regalías, streaming, conciertos, colaboraciones de moda y acuerdos comerciales.

De Nueva York a Pensilvania: sus negocios multimillonarios en el sector inmobiliario

Los ladrillos también tuvieron un papel dentro del patrimonio de Malik. El cantante compró y vendió viviendas en distintas ciudades, aunque algunas operaciones terminaron con pérdidas. En marzo de 2018 adquirió un penthouse en el barrio neoyorquino de SoHo por aproximadamente u$s10,7 millones. El departamento tenía unos 3.600 pies cuadrados, cuatro dormitorios, cuatro baños y una terraza privada de más de 1.000 pies cuadrados.

La propiedad fue vendida en diciembre de 2019 por u$s9,45 millones, por debajo del precio que había pagado. La operación implicó una pérdida superior al millón de dólares antes de contabilizar otros costos asociados a la compra y venta.

Su vínculo inmobiliario más prolongado está en Pensilvania. Allí adquirió una propiedad rural cerca de New Hope, en Bucks County, donde encontró un entorno mucho más alejado del ritmo de ciudades como Nueva York. Parte del material de Room Under the Stairs fue desarrollado durante ese período.

Construyó una identidad propia tras su paso por una de las bandas más populares de la última década. Instagram Zayn Malik

¿Supera a sus excompañeros? Comparativa de fortunas entre los miembros de One Direction

Harry Styles aparece con una fortuna estimada en u$s200 millones, mientras que Niall Horan y Louis Tomlinson figuran con u$s60 millones cada uno. En el caso de Liam Payne, su patrimonio era de u$s40 millones al momento de su fallecimiento en octubre de 2024.

Los números muestran que Malik quedó por encima de las estimaciones actuales atribuidas a Horan y Tomlinson, aunque por debajo de Styles.

Dónde y cuándo se presenta Zayn Malik en la Argentina

Zayn Malik se presentará el martes 6 de octubre de 2026 a las 21 en el Movistar Arena de Buenos Aires, ubicado en Humboldt 450, Villa Crespo. Será su primera presentación en el país como solista.

La visita tiene un componente especial para sus seguidores argentinos: la última vez que Malik estuvo en el país fue en mayo de 2014, cuando todavía integraba One Direction. Más de una década después, regresará con el repertorio construido durante su carrera individual.

El show forma parte de la gira Konnakol, vinculada con su quinto álbum de estudio, y recorrerá canciones de sus distintas etapas como solista. La agenda también incluye otras paradas latinoamericanas, entre ellas México, Perú, Chile y Brasil.