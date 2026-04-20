El FMI advirtió que estabilizar la economía venezolana será "muy difícil" tras años de crisis

Kristalina Georgieva señaló que Venezuela enfrenta inflación de tres dígitos y una economía que se contrajo dos tercios en los últimos años. El organismo reanudó formalmente sus relaciones con Caracas tras siete años.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que el proceso para restablecer la estabilidad macroeconómica y financiera de Venezuela será “muy difícil”, luego de años de crisis económica, alta inflación y deterioro institucional.

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Durante una conferencia de prensa, Georgieva remarcó que la economía venezolana se redujo en torno a dos tercios en los últimos años y que la inflación continúa en niveles de tres dígitos, lo que complica cualquier proceso de normalización.

Las declaraciones llegaron luego de que el FMI y el Banco Mundial anunciaran la reanudación formal de sus relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019 por disputas vinculadas al reconocimiento institucional del gobierno.

El FMI informó que la decisión fue adoptada con el respaldo de países miembros que representan la mayoría del poder de voto del organismo, y que desde ahora volverá a tratar oficialmente con el Gobierno venezolano bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Georgieva explicó que el paso inmediato será mejorar la calidad y disponibilidad de los datos económicos oficiales. “No podemos tomar decisiones acertadas sin los datos correctos”, sostuvo la titular del Fondo, al referirse a la necesidad de reconstruir estadísticas confiables sobre inflación, cuentas públicas, actividad económica y deuda.

En ese marco, detalló que ya existen contactos técnicos entre el FMI, el Ministerio de Hacienda venezolano, el Banco Central y la oficina nacional de estadísticas. La jefa del organismo indicó que una segunda etapa estará orientada al fortalecimiento institucional y de capacidades estatales, mientras que en una tercera fase podría abrirse la puerta a un programa financiero de asistencia.

Kristalina Georgieva fmi 3.jpg Georgieva no descartó un programa de asistencia para Venezuela

Ese eventual apoyo estaría sujeto a avances en materia de datos, sostenibilidad de deuda y estabilidad macroeconómica.

Un país con fuerte deterioro económico

Venezuela llega a esta nueva etapa tras años de recesión, colapso productivo y aislamiento financiero. Diversas estimaciones privadas ubican la deuda externa total entre u$s150.000 millones y u$s170.000 millones, mientras que el país mantiene obligaciones en default desde hace varios años. El regreso al sistema financiero internacional podría facilitar futuras negociaciones de deuda, acceso a financiamiento multilateral y recuperación de reservas.

Georgieva confirmó además que el FMI ya trabaja junto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para coordinar eventuales programas de apoyo. “Soy muy optimista”, concluyó.