El fundador y CEO de Spotify dejará su cargo: el motivo







El fundador de la firma, Daniel Ek, ocupará otro rol dentro de la estructura. La empresa dijo que el cambio es una simple formalización de un modelo que viene funcionando desde 2023.

Daniel Ek, fundador y CEO de Spotify, anunció que se enfocará en la estrategia a largo plazo de la empresa.

Spotify, la famosa compañía detrás de la plataforma de música y podcasts, anunció una importante reestructuración que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Daniel Ek, fundador y actual CEO, asumirá el cargo de presidente ejecutivo, mientras que Gustav Söderström, copresidente y director de Producto y Tecnología, y Alex Norström, copresidente y director comercial, serán nombrados codirectores ejecutivos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Spotify cambiará de CEO La empresa señaló que este cambio formaliza un modelo que viene funcionando desde 2023, cuando Söderström y Norström comenzaron a liderar gran parte del desarrollo estratégico y la ejecución operativa. Como presidente ejecutivo, Ek adoptará un rol similar al de los presidentes europeos, con foco en la asignación de capital, la planificación de largo plazo y el acompañamiento del equipo directivo.

“Siempre creí que Spotify podría desempeñar un papel importante en la revolución de la escucha en todo el mundo, y con más de 700 millones de usuarios hemos trazado un nuevo rumbo llevando la creatividad a todos los rincones del planeta”, afirmó Ek. Luego, el actual CEO añadió que la decisión refleja la forma en que ya operaba la empresa, destacando la preparación de sus dos socios de confianza para liderar la siguiente etapa.

Spotify

Woody Marshall, director independiente principal del Consejo, respaldó la transición: “El Consejo ha colaborado estrechamente con Daniel en esta evolución durante varios años. Tenemos plena confianza en Alex y Gustav, quienes llevan más de 15 años en la compañía y han sido fundamentales para consolidar a Spotify como líder de la industria”.

Foco en el largo plazo En un comunicado conjunto, los futuros codirectores ejecutivos destacaron su compromiso de continuar fortaleciendo la experiencia de usuario: “Hace casi tres años pedimos a nuestros equipos centrarse en crear la mejor y más valiosa experiencia disponible, y esa ambición no ha cambiado”. Con esta nueva estructura, Spotify busca mantener la innovación que la ha caracterizado, asegurando la visión estratégica de su fundador y al mismo tiempo consolidando un liderazgo compartido que prepara a la empresa para su próxima fase de crecimiento global. Si bien el cambio apunta a ser positivo, las acciones de Spotify cayeron un 7% en la Bolsa de Valores de Nueva York, ya que los inversores dudan que la transición aporte claros beneficios.

Temas Spotify

CEO