Wall Street en leve baja: el mercado espera del fin del shutdown, pero regresa el miedo por la burbuja de la inteligencia artificial

El optimismo se mantiene respecto al fin del shutdown más largo de la historia de EEUU, aunque aún no está concretado.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este martes, tras las fuertes subas de ayer . Si bien hubo un alivio entre los inversores ante el inminente fin del shutdown del gobierno estadounidense, l as ganancias se vieron atenuadas por las persistentes preocupaciones sobre las valoraciones en el sector tecnológico .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,20% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,38%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,02% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Paramount Skydance (+5,05%), Bio-Techne Group (+1,5%) y Jacob Engineering (+3,3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Halliburton (-1,85%) y Rollins Inc (-1,98%).

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En los últimos seis meses, Nasdaq sube 31,2%, el S&P 500 acompaña con +20,7% y el Dow Jones le sigue con +14,8%.

TSMC , el principal fabricante de chips de IA y el socio de fabricación más importante de Nvidia , registró su menor crecimiento mensual de ingresos en más de un año. Las ventas de octubre, en concreto, aumentaron un 16,9% interanual .

"Este resultado no indica una menor demanda de chips de IA; más bien, los datos se vieron distorsionados por pedidos anteriores y la depreciación del dólar", explicaron desde la plataforma de inversiones XTB. Sin embargo, la novedad ocurre en un contexto en que los resquemores sobre una posible burbuja en el sector de la IA regresan.

Por su parte, el optimismo se mantiene respecto al fin del shutdown más largo de la historia de EEUU, aunque aún no está concretado. "Si la votación formal se aprueba, se enviará a la Cámara de Representantes para su revisión, lo que podría poner fin al cierre a corto plazo", plantearon desde Hang Seng Bank.

Las bolsas en Europa y Asia

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,36%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,02% y el CAC francés acompaña con 0,40%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,82%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,18%, la bolsa de Shanghái bajó 0,39% en China. Mientras, el Nikkei 225 japonés cayó 0,14% y el Kospi surcoreano subió 0,81%.