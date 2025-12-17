El gurú de la crisis subprime rompió el silencio y habló sobre el futuro del mercado

La tesis más reciente de Burry gira en torno a lo que él considera una burbuja vinculada a la IA y acciones tecnológicas clave de Wall Street.

Burry retomó un rol público activo en Wall Street, compartiendo análisis, críticas y posiciones de mercado a través de múltiples plataformas.

Michael Burry , el gestor de fondos de Wall Street famoso por anticipar la crisis de las hipotecas subprime y cuya historia inspiró la película The Big Short, está de nuevo en el centro de atención de los mercados financieros este diciembre de 2025.

Hace pocas semanas, Burry cerró oficialmente su fondo de inversión tradicional, Scion Asset Management , desregistrándolo ante la SEC y liberándose de las obligaciones de divulgación que vienen con la gestión de terceros.

En lugar de administrar dinero de inversores institucionales, ahora publica análisis profundos y alertas económicas en su propio espacio de newsletter llamado Cassandra Unchained, y utiliza redes como X para comentar sus puntos de vista.

Su tesis más reciente gira en torno a lo que él considera una burbuja vinculada a la inteligencia artificial (IA) y acciones tecnológicas clave . Burry comparó la actual euforia en torno a empresas como Nvidia con burbujas históricas como la punto com, señalando que grandes inversiones y expectativas de crecimiento pueden estar inflando precios más allá de lo que los fundamentos justifican.

Para respaldar esa advertencia, el inversor reveló posiciones bajistas significativas en acciones como Nvidia y Palantir, utilizando opciones que se benefician si el valor de estas cae.

Aunque muchos en el mercado siguen mostrando optimismo por las perspectivas de la IA, la estrategia de Burry evidencia que él espera tensiones o correcciones futuras en este segmento.

En contra de las criptos

Además de la tecnología, Burry expresó críticas hacia activos como Bitcoin, calificándolo de sobrevalorado y comparándolo con fenómenos especulativos del pasado, lo cual profundiza su postura general de cautela.

Al mismo tiempo, mostró interés en activos considerados defensivos o de valor, como el oro, y opinó sobre otros sectores y acciones específicas en los que está activo.

No todos comparten sus perspectivas: expertos y otros inversionistas argumentan que los fundamentales del sector tecnológico siguen siendo fuertes, y que las correcciones no necesariamente indican el fin de una tendencia.

Sin embargo, la voz de Burry continúa teniendo influencia, especialmente por su reputación de haber identificado una gran burbuja antes de la crisis financiera de 2008.