Wall Street espera que Microsoft alcance los u$s5 billones de valor de mercado: los motivos

Los analistas consideran que la verdadera historia es cómo el gigante tecnológico consolidó su propio rol independiente en el mercado de IA.

Parte de la fortaleza de Microsoft radica en su combinación de sistemas operativos (como Windows), servicios en la nube (Azure) y herramientas impulsadas por IA (como Copilot)

Microsoft está captando cada vez más la atención de Wall Street gracias a su posición en la revolución de la inteligencia artificial (IA), y no solo por su relación con OpenAI. Por esta razón, los expertos consideran que podría llegar a los u$s5 billones de capitalización bursátil .

Aunque ambas compañías están estrechamente vinculadas, los analistas consideran que la verdadera historia es cómo Microsoft consolidó su propio rol independiente en el mercado de IA, apoyándose en múltiples frentes tecnológicos para expandir su negocio y su valor de mercado.

Para muchos ejecutivos de Wall Street, la tecnológica liderada por Satya Nadella está posicionada para saltar hacia un valor de mercado de u$s5 billones en 2026 , desde los aproximadamente u$s3,6 billones , impulsada por la integración de IA en sus productos y servicios principales.

Este crecimiento reflejaría la capacidad de Microsoft de capitalizar la demanda creciente de tecnologías de IA sin depender completamente de un solo socio o modelo subyacente.

La relación entre Microsoft y OpenAI fue histórica desde 2019, cuando Microsoft realizó una primera inversión de u$s1.000 millones en la emergente startup de IA, liderada por Sam Altman.

Más tarde, ese compromiso creció a cerca de u$s13.000 millones, según confirmó el propio Nadella, posicionando a Microsoft como proveedor exclusivo de infraestructura de nube y capacidad de cómputo para entrenar y desplegar los modelos más avanzados de OpenAI.

Este acuerdo permitió a Microsoft acceso preferencial a tecnologías de IA de vanguardia, al mismo tiempo que OpenAI se beneficiaba de la enorme plataforma de Azure para escalar sus modelos y servicios.

Sin embargo, expertos del sector señalan que hoy Microsoft no depende únicamente de OpenAI para su estrategia de IA: también desarrolla capacidades propias y colabora con diversos socios tecnológicos para expandir su ecosistema de IA, diversificando así sus fuentes de innovación y crecimiento.

"Microsoft tiene una presencia tan dominante en toda su suite que podrá integrarse y convertirse en un copiloto en ese sentido", expresó Logan Brown, fundador de la plataforma de desarrollo de software Soxton.AI.

Ecosistema tecnológico sólido

Parte de la fortaleza de Microsoft radica en su combinación de sistemas operativos (como Windows), servicios en la nube (Azure) y herramientas impulsadas por IA (como Copilot), que están siendo adoptadas de manera creciente por empresas y usuarios.

La integración transversal de IA en productos ampliamente utilizados refuerza la percepción de los inversores sobre la durabilidad del modelo de negocio de Microsoft y su ventaja competitiva ante otros gigantes tecnológicos.

Además, figuras clave dentro de la industria, como Bill Gates, destacaron que aunque la inteligencia artificial está creciendo con rapidez, aún existe un nivel significativo de incertidumbre en cómo evolucionará la tecnología en los próximos años.

Aun así, Gates considera que Microsoft es un competidor claro en la carrera por definir el futuro de la IA, reforzando la narrativa de que la empresa está bien posicionado incluso más allá de su papel con OpenAI.

La combinación de inversiones estratégicas, desarrollo interno y alianzas tecnológicas generó una reacción positiva entre los analistas. La expectativa de que Microsoft amplíe su valor de mercado y consolide su liderazgo en inteligencia artificial fue bien recibida por Wall Street, que ve en la corporación un actor capaz de sostener y aumentar su relevancia en la próxima era digital.