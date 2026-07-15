Las acciones de IBM protagonizaron este martes la mayor caída de su historia reciente en Wall Street. Los papeles de la compañía se desplomaron 25% durante la rueda de ayer, una jornada bursátil que fue incluso peor que el "Lunes Negro" del 19 de octubre de 1987, cuando sus acciones cedieron un 23,7%.
IBM registró su peor jornada en casi 60 años y sus acciones se desplomaron 25%: ¿qué fue lo que pasó?
La compañía sorprendió al mercado con resultados preliminares del segundo trimestre por debajo de lo esperado, publicados una semana antes de lo previsto.
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El derrumbe se desencadenó tras la publicación anticipada de resultados preliminares del segundo trimestre, con una semana de antelación respecto de la fecha originalmente prevista. Las cifras quedaron por debajo del consenso de analistas tanto en ingresos como en ganancias por acción, lo que disparó una ola de ventas.
Según datos de Yahoo Finance, el papel había cerrado la rueda anterior en torno a los u$s290. Este martes abrió con una fuerte brecha bajista y cerró en torno a los u$s217, lo que equivale a una caída de 25,3%.
Se trata de la mayor caída bursátil de IBM desde al menos enero de 1968, que es la fecha más antigua de la que se tienen registros de los movimientos diarios de las acciones de la empresa tecnológica.
Este miércoles, los papeles de la compañía exhiben un leve rebote de 0,72%.
Malos resultados y una apuesta fallida
En una carta a los inversores, el presidente ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, explicó que varios clientes reasignaron sus presupuestos tecnológicos hacia la compra de servidores, almacenamiento y memoria, anticipándose a aumentos de precios. Esa reasignación afectó especialmente al negocio de infraestructura de la compañía y retrasó el cierre de grandes contratos.
IBM informó que espera ingresos por u$s17.200 millones en el segundo trimestre y una ganancia ajustada de u$s2,93 por acción. Ambas cifras quedaron por debajo del consenso de los analistas de Wall Street, que proyectaba u$s17.860 millones de facturación y u$s3,01 por acción.
La empresa también reconoció que el lanzamiento de su nuevo mainframe z17, una de sus principales apuestas para la era de la inteligencia artificial, tuvo un desempeño inferior al esperado durante el trimestre, con un déficit en el rendimiento del sistema Z y el conjunto de software asociado, en particular en el segmento de procesamiento de transacciones.