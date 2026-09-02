La discreta faceta empresarial de Lionel Scaloni: campo, familia y un inesperado fenómeno comercial

A través de La Coruña, el DT participa de un negocio agropecuario que combina ganadería y siembra extensiva. En paralelo, una mención suya disparó el crecimiento de la pastelería de su hermana.

El oriundo de Pujato, consolidó su faceta emprendedora manteniendo su habitual perfil bajo y arraigo a su tierra natal.

Lejos de los emprendimientos inmobiliarios, de las estridencias corporativas o de los exorbitantes contratos con marcas, la vida empresarial de Lionel Scaloni va en relación con su forma de ser, con su carácter templado, humilde y de bajo perfil, combinando una gran firmeza interior con la cercanía y la empatía hacia su familia y su círculo cercano.

El oriundo de Pujato, consolidó su faceta emprendedora manteniendo su habitual perfil bajo y arraigo a su tierra natal. En ese pueblito plagado de murales futboleros y de tan solo 4000 habitantes, ubicado en el departamento de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, Scaloni apostó decididamente sus emprendimientos en el trabajo rural y apoyando de forma incondicional a los sueños de sus hermanos, tanto en el sector de la agricultura y la ganadería, como así también en la pastelería y repostería.

El gran pilar financiero de Scaloni, más allá del fútbol, se cimienta en las raíces de su tierra y la producción agropecuaria, y el núcleo de este sólido proyecto lo opera a través de "La Coruña" , la empresa familiar bautizada en claro homenaje a la ciudad gallega y al club donde el técnico forjó la etapa más emblemática de su carrera deportiva en Europa.

El funcionamiento operativo de “La Coruña” está gestionado por su hermano mayor y ex jugador Mauro Scaloni, que se inició en Sportivo Matienzo de Pujato, pasando luego por las divisiones inferiores de Newell’s, Estudiantes de La Plata y la filial de Deportivo la Coruña.

La compañía se dedica a la cría comercial de ganado y a la siembra extensiva de trigo, maíz y soja, logrando con este modelo una exitosa expansión mediante importantes inversiones en campos e infraestructura, demostrando que el principal capital familiar reside en el campo argentino.

Fiel a su calidez humana y a la importancia que le da a su grupo familiar, la faceta comercial más mediática que rodea al entrenador no surgió, obviamente, de un frío plan corporativo de marketing, sino del puro afecto fraternal.

Lionel Scaloni junto a su hermana menor, Corina, en el negocio de pastelería que tiene en Pujato. X

Así nació Scala Bakery, la coqueta pastelería artesanal fundada por Corina, su hermana menor, en la localidad de Pujato. Aunque el negocio es propiedad exclusiva de su hermana, el técnico de la Selección Argentina se transformó involuntariamente en el embajador más importante del país al elogiar públicamente las medialunas, las tortas y su postre favorito -el banoffee de banana y dulce de leche- para desatar una locura comercial.

El impacto inmediato del llamado "efecto Scaloni" transformó por completo el emprendimiento.

“¿Ella cree que porque yo le haga promoción va a vender más? ¿Quién le va a ir a comprar si está en Pujato?”, dijo alguna vez Scaloni todavía con el campeonato del mundo de Qatar vigente. Sólo mencionando el Instagram de Scala Bakery disparó los seguidores: en un abrir y cerrar de ojos pasó de 2.600 seguidores en noviembre de 2023 a los más de 430.000 que mantiene en 2026. El salto exponencial le permitió pensar en grande y de Pujato se amplió a Funes, inaugurando un local en 2024 en el Mercado Don Bosco.

El aluvión de nuevos clientes fue de tal magnitud que la pastelería tuvo que reestructurarse de inmediato, exigiendo pedidos con un mínimo de 72 horas de anticipación para poder garantizar la alta calidad de sus productos 100% artesanales.

Corina muestra en su Instagram el día a día del negocio y el acceso a su tienda online donde exhibe las box con porciones pequeñas de tortas, los postres y las tortas. Sin lugar a dudas, su producto estrella es el rogel XL de 30 porciones y 5 kilos, llamado El Gran Scala.

Cuando Lionel Scaloni fue consultado por el negocio de Corina y ante la afirmación de que los clientes llegan porque es "lo de Scaloni", el DT respondió: "Vos tenes que vender un buen producto. Lo hace mi hermana con las chicas que trabajan en Pujato y lo llevan a Funes. Está contenta porque es de ella".

Como si tuviera una varita mágica, Lionel Scaloni transforma todo lo que toca en oro. Primero fue la selección argentina, volviendo a lograr títulos luego de una larga sequía, después fueron los negocios familiares y cada vez que viaja, también revoluciona a su querido pueblo Pujato.