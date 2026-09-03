Millones, lujo y misterio: la vida de Lionel Richie detrás de sus mayores extravagancias

El cantante construyó un patrimonio multimillonario durante décadas y mantiene una vida marcada por propiedades exclusivas, autos y grandes contratos.

Mantiene una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música internacional.

Lionel Richie construyó una carrera que atravesó generaciones y estilos musicales. Desde sus primeros años con The Commodores, hasta su consolidación como solista, el artista convirtió canciones románticas y grandes éxitos pop en una fuente de ingresos que se extendió mucho más allá de la venta de discos hasta acumular millones de dólares.

Con más de 125 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, según ABC, el músico acumuló premios, contratos, giras y participaciones televisivas que ayudaron a consolidar su patrimonio. A eso se sumaron inversiones inmobiliarias y algunos gustos propios de una estrella de Hollywood.

Antes de convertirse en una estrella solista, Lionel Richie fue una de las figuras centrales de The Commodores . El grupo alcanzó una gran popularidad durante la década de 1970 y Richie participó en la composición de clásicos como “Easy”, “Three Times a Lady” y “Still”.

Es una de las voces más reconocibles de la música romántica y pop de las últimas décadas.

Su salto individual llegó en 1982, con el álbum Lionel Richie. El disco incluyó “Truly”, que alcanzó el primer puesto del Billboard Hot 100, además de “You Are” y “My Love”. El verdadero fenómeno comercial llegó un año después con Can't Slow Down.

El álbum de 1983 incluyó “Hello” y “All Night Long” , dos canciones que se transformaron en símbolos de aquella época . El trabajo llegó al número uno, obtuvo certificación de diamante en Estados Unidos y ganó el Grammy a Álbum del Año. Según datos recopilados sobre su trayectoria, llegó a vender más de 20 millones de copias en todo el mundo.

Richie también escribió para otros artistas. Uno de los ejemplos más conocidos es “Lady”, interpretada por Kenny Rogers, que llegó al primer puesto de las listas estadounidenses. En 1981, grabó junto a Diana Ross, “Endless Love”, una canción que permaneció nueve semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100.

A mediados de los 80 llegó otro capítulo fundamental: junto a Michael Jackson escribió “We Are the World”, la canción benéfica de USA for Africa. Ese recorrido explica buena parte de la dimensión comercial de una carrera que, más que depender de un solo éxito, se apoyó en un catálogo musical enorme.

A lo largo de las décadas, el artista logró mantenerse vigente dentro de la escena del entretenimiento mundial. Instagram Lionel Richie

Un negocio rentable: discos, giras y un contrato millonario en la TV

La música fue durante décadas la principal plataforma económica de Richie, pero su actividad profesional se diversificó con el tiempo. A los discos y derechos derivados de su catálogo se sumaron las giras, presentaciones especiales y residencias.

Entre 2016 y 2018, el cantante encabezó una residencia en Las Vegas titulada Lionel Richie All the Hits. La propuesta reunió sus principales canciones y permitió que el artista trasladara su repertorio clásico a un formato de espectáculos recurrentes.

Otro ingreso de gran peso llegó con American Idol. Richie se incorporó al jurado del programa cuando ABC recuperó el formato en 2018. Según estimaciones difundidas por medios especializados, su primer contrato rondó los u$s10 millones por temporada.

Lujos sin límites: desde vehículos de alta gama hasta eventos extravagantes

La vida de Richie también estuvo vinculada con propiedades y vehículos de alto valor. Uno de los casos más conocidos es su mansión de Beverly Hills, adquirida en 1999 por unos u$s6 millones.

La propiedad tiene alrededor de 13.000 pies cuadrados y se encuentra frente al campo del Los Angeles Country Club. La misma fuente estima que actualmente podría tener un valor de u$s60 millones.

Los autos también forman parte de las historias que rodean al cantante. En 2004, Richie participó en el programa británico Top Gear, donde probó vehículos deportivos de alta gama y conversó sobre modelos como Bentley y Aston Martin. El episodio mostró su interés por los autos de lujo, aunque no alcanza para establecer por sí mismo una colección determinada.

El cantante estadounidense construyó una carrera que atravesó distintas generaciones y dejó una huella en la cultura popular. Instagram Lionel Richie

A cuánto asciende hoy la impresionante fortuna de Lionel Richie

El patrimonio de Lionel Richie es de u$s200 millones. No surgió de una única fuente. La venta de discos, las regalías de su extenso catálogo, las giras, las residencias en Las Vegas, los contratos televisivos y los bienes inmobiliarios forman parte de una trayectoria financiera construida durante más de cinco décadas.

La magnitud de su catálogo ayuda a dimensionar el fenómeno: ABC señala que Richie vendió más de 125 millones de álbumes en todo el mundo y que escribió ocho canciones que llegaron al número uno del Billboard Hot 100.