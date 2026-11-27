La banda inglesa anunció la noticia del fallecimiento de Barker en su sitio web. Tenía 65 años

Phil Barker , exbaterista de la banda de punk rock Buzzcocks , murió a sus 65 años. La banda inglesa anunció la noticia del fallecimiento de Barker en su sitio web el 26 de noviembre.

"Nos entristece la noticia del fallecimiento de nuestro baterista de larga trayectoria, Phil Barker. Falleció pacíficamente mientras dormía el sábado 21 de noviembre de 2026 en la Isla de Wight, tras una batalla de cinco años contra el cáncer", dijeron en un comunicado sin revelar qué tipo de cáncer padecía Barker.

“Phil se unió a la banda junto al bajista y amigo de la infancia Tony Barber en 1992, acompañando a Pete Shelley y Steve Diggle. Fue fundamental para nuestro éxito durante esa época y dejó la banda a principios de 2006 ”, continuaba el comunicado del grupo. “Son solo buenos recuerdos. Lo echaremos de menos”. Según la banda, a Barker le sobrevive su esposa, Deb, con quien estuvo casado durante 26 años.

Diggle rindió homenaje a su amigo y excompañero de banda a través de sus redes, pocos días después de su fallecimiento.

“Descansa en paz, Phil Barker, baterista de los Buzzcocks en los 90. Recuerdo los buenos tiempos, Phil, fuiste un gran baterista”, escribió Diggle. “Pienso en ti, Debbie, y en tu familia. Esta noche tocamos en San Petersburgo, Florida, y te dedicaré canciones y todo el concierto, Phil”.

R I P Phil Barker Buzzcocks drummer in the 90s I’m remembering the good times Phil and you were a great Drummer. Thinking of you Debbie and family. Tonight we play st Petersburg Florida and I will dedicate songs and the whole show to you Phil . pic.twitter.com/1g8ed3nN8I — STEVE DIGGLE (@steveediggle) November 24, 2026

La historia de los Buzzcocks

Los Buzzcocks fueron fundados en 1976 por Pete Shelley y Howard Devoto, quien dejó la banda poco después. El grupo se hizo conocido principalmente por su sencillo de 1978, "Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)".

Devoto y Shelley eligieron el nombre «Buzzcocks» después de leer el titular: "It's the Buzz, Cock!" (¡Es el entusiasmo, gallo!), en una reseña de la serie de televisión Rock Follies en la revista Time Out. La palabra "buzz" se utiliza para describir la emoción de tocar sobre el escenario; "cock" significa, en la jerga de Mánchester, "compañero" o "amigo". Ese nombre según ellos capturaba la emoción de los Sex Pistols y el movimiento punk emergente.

Tras sus tres primeros álbumes, el grupo se separó. Posteriormente se reunieron en 1989 y publicaron seis álbumes más antes de la muerte de Shelley en 2018. En cinco de esos álbumes participaron Barker y Barber.