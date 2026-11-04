Hernán Crespo será padre por cuarta vez a los 51 años junto a Antonella Silguero

El entrenador y su pareja confirmaron la llegada de una beba con una emotiva publicación en sus redes sociales.

A los 51 años, Hernán Crespo suma una nueva alegría en el plano personal tras confirmarse que espera una hija junto a Antonella Silguero , su pareja desde hace tres años. La noticia marca un capítulo muy especial para el exdelantero de la Selección Argentina, quien volverá a cambiar pañales en pleno desarrollo de su carrera técnica en el exterior.

El exfutbolista ya es padre de Nicole, Sofía y Martina , nacidas de su matrimonio anterior con Alessia Rossi, de quien se separó en 2019. Con la llegada de la beba, Crespo le dará la bienvenida a una nueva niña en su vida y ampliará su familia mientras vive un intenso presente deportivo al frente del fútbol mexicano.

La pareja eligió sus cuentas oficiales de Instagram para compartir la novedad con sus seguidores. Mediante una publicación que incluyó las primeras imágenes de la ecografía y románticas postales de la pareja, confirmaron además que esperan una nena.

Silguero acompañó las felices fotos con un mensaje dedicado a la futura beba: “El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabes cuánto te deseamos y cuánto te esperamos” . Por su parte, el entrenador le respondió en la misma red social: “Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro amor de mi vida”.

Antonella Silguero tiene 33 años, es emprendedora y se dedicaba al rubro de la indumentaria antes de mudarse al exterior junto al director técnico. Aunque suele mantener un perfil reservado frente los medios masivos, su relación con el exfutbolista tomó estado público a finales de 2022, cuando él dirigía en Medio Oriente.

A pesar de la diferencia de edad de 18 años, la pareja se consolidó en medio de continuos viajes requeridos por la carrera del entrenador. Silguero se mudó para acompañar la rutina profesional de Crespo durante sus etapas en Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, así como también durante su paso en Brasil y su presente en México.

Cómo es la actualidad de Crespo en México

Esta emotiva novedad familiar coincide con una etapa de gran rendimiento deportivo para el técnico argentino. Luego de coronarse campeón asiático tras conquistar la Champions League de Asia con el Al-Ain de Emiratos Árabes a mediados de 2024 y de tener posteriormente una segunda etapa en el banco del San Pablo de Brasil, el DT desembarcó en la conducción del Atlas de Guadalajara

En suelo mexicano, su equipo se encuentra en la cuarta posición del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, acumulando 27 puntos tras 15 fechas jugadas y solo 2 puntos de los líderes. Con la meta de clasificar a la fase final y romper el récord histórico de la institución en torneos cortos, el exfutbolista deberá combinar el intenso trabajo del ritmo competitivo del certamen con la preparación para recibir a su nueva hija.