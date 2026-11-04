Las consecuencias económicas de una "ola azul" en el Congreso de EEUU

Los inversores ya están eligiendo a los ganadores y a los perdedores después de que los demócratas obtuvieran una victoria aplastante en las elecciones de mitad de mandato.

Los cientos de millones de dólares que Elon Musk invirtió en la campaña en Texas no cambiaron la balanza.

Soy Andrew . Anoche se perdió mucho dinero . En particular, el gasto récord de Elon Musk —que incluyó aproximadamente u$s224 millones invertidos solo en Texas— no impidió que los demócratas obtuvieran importantes victorias en todo el estado. Esta derrota amenaza el desarrollo de la inteligencia artificial en Texas. Ante una posible moratoria en los proyectos terrestres, Musk escribió esta mañana en redes sociales que “ los centros de datos en el espacio parecen bastante atractivos en este momento ”.

En otros lugares, los mercados repuntan ante la perspectiva de un gobierno dividido. Y si bien el gasto de Musk no alcanzó las expectativas en Texas, algunos donantes adinerados obtuvieron buenos resultados en California : el recuento preliminar muestra que la propuesta de ley estatal sobre impuestos a los multimillonarios podría ser derrotada después de que sus opositores gastaran generosamente en esta iniciativa tan disputada.

Finalmente, aquí hay un nombre a tener en cuenta en 2028, dado el rechazo a la administración Trump: Ron DeSantis . Tenemos mucha más información a continuación.

Los votantes estadounidenses han asestado un golpe decisivo al presidente Trump y a sus políticas de MAGA . El recuento de votos aún continúa, pero los demócratas han tomado el control del Congreso y han convertido las sedes estatales y las gobernaciones en territorios demócratas.

Los buenos resultados de los demócratas, especialmente en estados tradicionalmente republicanos como Kansas, Carolina del Sur y Texas, han obligado a los inversores y a los líderes de los partidos a aceptar la realidad política y económica de un presidente saliente con limitaciones y una población harta.

Ante la frustración que manifiestan tantos votantes por el coste de la vida, ¿podrían los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal tenerlo en cuenta al debatir la política de tipos de interés?

Trump nunca se había visto tan acorralado políticamente; se enfrentará a una Cámara de Representantes y un Senado controlados por los demócratas. El último recuento del Times indica que los demócratas han obtenido hasta ahora 54 escaños en el Senado y 228 en la Cámara de Representantes, un resultado que confirma en gran medida las predicciones más optimistas de las encuestas, así como las apuestas de los mercados de predicción (más sobre esto a continuación).

“La votación demuestra que el péndulo político se está inclinando en contra de las políticas de Trump”, escribió Holger Schmieding, economista de Berenberg, a los inversores el miércoles. “Esto puede afectar las decisiones empresariales en sectores considerados favorables a Trump, como los combustibles fósiles y la inteligencia artificial”.

Trump declaró a The Times que aceptaría los resultados. "Esperamos trabajar con ellos ", dijo, refiriéndose a los demócratas.

Ganadores y perdedores hasta el momento:

Las acciones de las empresas de energías renovables, incluidas Vestas y Orsted, dos grandes empresas europeas del sector, repuntaron el miércoles.

Las empresas con importantes contratos militares, entre ellas Lockheed Martin y Palantir, sufrieron caídas en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Las acciones de CoreWeave y Nebius, las denominadas neoclouds que alquilan capacidad de procesamiento a empresas de IA, cayeron en las operaciones previas a la apertura del mercado ante la incertidumbre sobre el impacto de los resultados electorales en el sector de la IA. Los inversores estarán atentos a cómo el dominio demócrata en Georgia, Ohio y Texas —estados con numerosos centros de datos— afectará al desarrollo de la IA.

Fue una noche agridulce para los magnates adinerados. La propuesta de ley de California para gravar a los multimillonarios parece encaminarse a la derrota . El recuento de votos en California es conocido por su lentitud, pero si se mantiene la ventaja actual, sería una gran victoria para magnates tecnológicos como Sergey Brin, Eric Schmidt y otros que gastaron cientos de millones de dólares en esfuerzos para frenarla.

En otros ámbitos, las limitaciones del gasto excesivo quedaron patentes. Elon Musk encabezó la lista de donantes, financiando a republicanos y causas conservadoras en todo el país con 474 millones de dólares , pero en general no logró su objetivo. «Supongo que mis láseres espaciales para interferir en las elecciones no funcionaron esta vez ‍», escribió en las redes sociales el miércoles.

El escrutinio sobre los aliados de Trump podría intensificarse. Hakeem Jeffries , demócrata de Nueva York y uno de los principales candidatos a presidente de la Cámara de Representantes, ya ha advertido al sector empresarial estadounidense que los demócratas de la Cámara priorizarán la lucha contra la corrupción. ¿Podrían los líderes empresariales que apoyaron a Trump verse involucrados en una serie de investigaciones del Congreso?

“¡CONTRATEN ABOGADOS!”, escribió en las redes sociales el representante Robert Garcia, el demócrata californiano que se perfilaba para presidir el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, a medida que se hacía más evidente que se estaba materializando una ola azul.

Esto es lo que está pasando

La Casa Blanca planea limitar la ayuda militar a Israel. El presidente Trump anunció que Washington recortaría los u$s4.000 millones anuales de asistencia militar a Israel a finales de año, una medida que podría obligar al país a pagar por armamento estadounidense. La ayuda militar a Israel se ha convertido en un tema político delicado y fue un punto clave en algunas campañas electorales de mitad de mandato.

Los reguladores estadounidenses aprueban la negociación de futuros perpetuos. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC ) dio luz verde a los futuros perpetuos , contratos derivados apalancados vinculados a acciones individuales. Esta medida subraya la aceptación por parte de la agencia de operaciones más arriesgadas bajo la administración Trump —que en general ha mantenido una postura de no intervención en los mercados de predicción—, mientras los analistas advierten sobre el peligro de estos productos de inversión tan volátiles.

AMD cae. Las acciones del fabricante de chips, que compite con Nvidia en procesadores de inteligencia artificial, cayeron casi un 2 % en las operaciones previas a la apertura, a pesar de haber pronosticado un crecimiento mayor al esperado. Por otra parte, las acciones de Novo Nordisk subieron más de un 5 % en las operaciones matutinas en Europa tras elevar sus previsiones de ingresos gracias a las sólidas ventas de la versión en pastillas de su medicamento para adelgazar Wegovy.

¿Cómo les fue a los mercados de predicción?

Los mercados de predicción también tuvieron una buena noche.

Los apostadores en plataformas como Kalshi y Polymarket acertaron en la mayoría de las contiendas clave, demostrando una vez más el poder de la opinión pública para predecir los resultados electorales. Algo similar ocurrió en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

White House

Los buenos resultados parecen dar la razón a los inversores que han invertido enormes sumas en esas dos grandes plataformas en los últimos meses.

Estas son las cifras a tener en cuenta:

Antes del día de las elecciones, Kalshi y Polymarket ofrecían cada una una probabilidad de alrededor del 75 % de que los demócratas tomaran el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. (Según la empresa, los operadores de Kalshi estimaban una "avalancha azul" en un 55 % ya en abril).

Kalshi afirmó que el volumen total de operaciones en sus mercados electorales superó los 2.500 millones de dólares.

Las encuestas también fueron acertadas. Muchos analistas temían que los pronosticadores políticos sobreestimaran las probabilidades de los demócratas, como algunos hicieron en 2024. Pero sondeos como el último de Times-Siena University indicaron la posibilidad de una ola azul en contiendas clave para el Senado (Alaska aún no se ha definido el resultado), y la predicción de Nate Silver sobre un "tsunami azul" parece haber sido acertada este miércoles.

Pero los mercados de predicción no siempre acertaron. Ni Kalshi ni Polymarket predijeron las victorias demócratas menos esperadas, como la victoria de Gina Hinojosa sobre Greg Abbott en la contienda por la gobernación de Texas, o la derrota de Darline Graham a manos de Annie Andrews en la elección al Senado en Carolina del Sur.

Es probable que los inversores estén satisfechos con los resultados. La semana pasada, Kalshi anunció haber recaudado mil millones de dólares en una ronda de financiación recientemente cerrada, liderada por Sequoia Capital y Wellington Management , que valoró la compañía en 40 mil millones de dólares. 1789 Capital, la firma de capital riesgo de Donald Trump Jr. , anunció que lideraba una ronda que valoraría a Polymarket en 21 mil millones de dólares. (Trump también es asesor remunerado de Kalshi).

La fiebre de los préstamos de IA se traslada a Europa

En su incesante afán por financiar sus ambiciones en el campo de la inteligencia artificial, los gigantes tecnológicos estadounidenses han dilapidado miles de millones de dólares en flujo de caja libre, emitido nuevas acciones y vendido bonos por valor de cientos de miles de millones de dólares.

Ahora, buscan acceder a los mercados europeos como otra fuente de capital, informa Niko Gallogly.

Cifras clave: Los analistas de J.P. Morgan Chase proyectan que el gasto global en inversión de capital en IA alcanzará los 900 mil millones de dólares este año y los 5,5 billones de dólares para 2030. La magnitud de la captación de fondos ha generado dudas sobre el alcance del apoyo de los inversores estadounidenses.

Considere estos movimientos:

El año pasado, Alphabet, la empresa matriz de Google, emitió bonos en euros por valor de más de 12.000 millones de euros.

Esta semana recaudó 6.700 millones de dólares.

Amazon tiene bonos en euros y libras esterlinas.

Según informa Bloomberg, Meta estaría intentando recaudar varios miles de millones de euros mediante la venta de bonos.

Su objetivo es doble, según explicó Joachim Klement, jefe de estrategia de Panmure Liberum, un banco de inversión, a DealBook. En primer lugar, la venta de bonos en el extranjero distribuye el riesgo entre un mayor número de inversores, lo que permite a los emisores captar más capital.

En segundo lugar, la captación de capital también puede ayudar a las empresas tecnológicas a evitar la volatilidad del tipo de cambio.

Pero los inversores europeos exigen una prima de riesgo. Alphabet, en su reciente venta de bonos, se vio obligada a ofrecer a los inversores un diferencial superior al de sus bonos existentes, según informó Bloomberg .

Los diferenciales de los bonos en euros existentes de Alphabet se han ampliado recientemente hasta en 0,6 puntos porcentuales.

“Dados los numerosos retrasos y los obstáculos políticos que afrontan los centros de datos tanto en Estados Unidos como en Europa”, declaró Klement a DealBook, “los inversores no están del todo seguros de que los ingresos procedentes de los centros de datos lleguen con la suficiente rapidez como para amortizar la deuda”.

Algunos temen que el auge del endeudamiento pueda desplazar la inversión en bonos gubernamentales. “En estos momentos, cualquier actividad relacionada con la IA es un potencial consumidor de financiación”, declaró Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), en septiembre durante una rueda de prensa.

Cómo los hackers engañaron a Binance

El robo de u$s6.300 millones en Binance la semana pasada causó conmoción en todo el mundo de las criptomonedas. Pero los últimos detalles sobre el atraco seguramente provocarán pesadillas a los responsables de recursos humanos de prácticamente todos los sectores.

El martes, Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, ofreció nuevos detalles sobre cómo los hackers penetraron sus defensas cibernéticas, y todo ello involucró un proceso de reclutamiento corporativo falso.

La empresa afirmó que los autores del ataque —piratas informáticos de Corea del Norte, según el FBI— habían dedicado meses a elaborar su plan, que consistía en atraer a un empleado con una oferta de trabajo inventada y un software manipulado.

Una persona que se hacía pasar por director de proyecto contactó a un ingeniero de software de Binance en septiembre, según informó la compañía, y utilizó "entrevistas de trabajo fraudulentas" como parte de una estratagema mayor. Del informe de Binance:

En la primera ronda, el supuesto representante de Recursos Humanos realizó una entrevista por video en directo con el ingeniero de software B. Para ganarse su confianza, el entrevistador compartió con él su cuenta de redes sociales, incluyendo fotos y vídeos personales publicados en la plataforma. Esta táctica resultó más sofisticada y engañosa que las técnicas de ingeniería social vistas anteriormente.

La segunda entrevista se realizó a través de una popular aplicación de chat. Casi al final de la entrevista, se le indicó al ingeniero B que descargara una "tarea" que contenía un repositorio de código malicioso en su computadora de trabajo. El repositorio contenía código malicioso que se ejecutaba durante el proceso de instalación, iniciando una serie de actividades no autorizadas.

Semanas después, los hackers utilizaron ese ordenador y una herramienta de inteligencia artificial de Binance para tomar el control de los ordenadores de dos ingenieros de Binance. Posteriormente, accedieron a un servicio que firma las transacciones de las carteras digitales de la plataforma y se llevaron miles de millones.

Lectura rápida

Ofertas

Según informes, Mark Walter, el multimillonario investigado por préstamos otorgados a empresas vinculadas a él, está en conversaciones para vender parte de su participación en el equipo Cadillac de Fórmula 1 a Fenway Sports Group, entre otros interesados, por al menos 3 mil millones de dólares. (WSJ)

Se dice que un grupo liderado por Todd Boehly , quien posee participaciones en los Dodgers de Los Ángeles junto con Walter, está preparando un canje de valores para adquirir los activos internacionales de Lukoil , una petrolera rusa sancionada. (Reuters)

Política, legislación y regulación

“Apple advierte sobre los riesgos relacionados con los agentes de IA que se comportan de maneras ‘no intencionadas o impredecibles’” (CNBC)

Según informes, Booking Holdings, la agencia de viajes en línea, sufrió una pérdida de u$s1.000 millones en sus resultados trimestrales debido a una demanda de la FTC relacionada con publicidad engañosa de hoteles . (Reuters)

Lo mejor del resto

Los centros de datos están transformando motores de avión viejos y contaminantes en generadores de energía para satisfacer la creciente demanda de electricidad de la inteligencia artificial. (NYT)

“Cómo el audaz operador de deuda londinense Hamza Lemssouguer fracasó” (FT)

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