El Gobierno cuestionó el paro de la CGT: "Es perverso y extorsivo"

Manuel Adorni describió a la medida de fuerza que impacta en el transporte público. Señaló que la interrupción de los servicios impidió el normal desarrollo de la jornada laboral.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aclaró cómo funcionará el esquema de estacionamiento en vía pública este jueves en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) por el debate de la reforma laboral en Diputados al que adhirieron gremios de transporte .

El ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, explicó en sus redes sociales los cambios que implementará la Ciudad. Según dijo, ante el paro se pondrá un marcha "un esquema especial".

Durante una entrevista en La Casa Streaming, señaló que la interrupción del transporte público impidió el desarrollo normal de la jornada laboral y calificó la protesta como una acción extorsiva. “ No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”, sostuvo.

En ese sentido, vinculó la convocatoria con una imagen negativa del sindicalismo: “Es bastante perverso porque si te cortan el transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo (...) Por algo la gente los odia. Tienen un 80% de imagen negativa. ¿Cómo no van a tenerla si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador?”.

La advertencia de Alejandra Monteoliva: “Marchar en paz es un derecho; la violencia, no”

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva advirtió en su cuenta de X que las fuerzas de seguridad actuarán si los manifestantes causan disturbios.: “Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, escribió.



No obstante, en referencia a las múltiples marchas que se desarrollaban en el AMBA, para Monteoliva, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias”.

“Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, finalizó la funcionaria.

El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo.



Reforma laboral: el Gobierno llega con mayoría ajustada a Diputados y ya agenda una sesión clave en el Senado

Reforma laboral: el Gobierno llega con mayoría ajustada a Diputados y ya agenda una sesión clave en el Senado

El Gobierno aceleró el tratamiento de la reforma laboral y llega con una mayoría construida para aprobar el proyecto en Diputados, en medio de un paro general anunciado por la CGT. Como se insertó una modificación sobre la redacción, el proyecto tendrá que tratarse nuevamente en la Cámara alta. La maquinaria legislativa libertaria busca tanta coordinación que ya hubo convocatoria para el Senado para el viernes 20 a las 10, en caso de que se apruebe la iniciativa.

La sesión comenzará a las 14 del jueves y el principal desafío del oficialismo es alcanzar el quorum, que confía tener pero de forma ajustada. El contexto de inactividad de transporte no abona a su optimismo, pero cuentan con la presencia de los bloques que lo respaldan en el proyecto: el PRO, la UCR y aliados provinciales de Tucumán, San Juan y Neuquén.

Una duda aparece en Innovación Federal (compuesto por los oficialismos de Salta y Misiones) que acompañaron la convocatoria pero no el dictamen de mayoría (que contó con 44 firmas): desde la bancada apuntaron al artículo del Fondo de Asistencia Laboral.