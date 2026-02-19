Confirmado: Carrefour rechazó todas las ofertas de compra y se queda en la Argentina

El CEO global de la cadena francesa informó ante inversores en París que las propuestas recibidas no fueron satisfactorias. Seguirán desarrollando el plan local de inversiones para abrir más sucursales y crear empleos.

Desde Francia llegó la confirmación de que Carrefour , uno de los principales actores globales del retail, resolvió poner punto final a la venta de su filial en Argentina . La decisión fue anunciada en París por Alexandre Bompard , CEO global de la compañía, durante la presentación ante los inversores del plan estratégico 2030.

La decisión se adoptó debido a que ninguna de las ofertas presentadas durante el proceso iniciado a mitad de 2025, cumplió con las expectativas establecidas por el directorio para concretar la desinversión.

En el marco de la misma presentación también se detallaron otras decisiones corporativas enfocadas en concentrar recursos y esfuerzos en mercados considerados “core” para la empresa: Francia, España y Brasil.

En ese contexto, Argentina, junto con Bélgica y Polonia, fue incluida en un grupo denominado “Otros países”, cuya continuidad dentro del portafolio del grupo no está asegurada.

Sin embargo, según explicó Bompard ante la prensa internacional, en el caso argentino tras meses de negociaciones y sondeos con potenciales compradores interesados en la operación local, la casa matriz concluyó que las propuestas recibidas no representaban adecuadamente el valor y las perspectivas de crecimiento que la compañía reconoce en Argentina.

carrefour.jpg Carrefour se queda en el país, tras idas y vueltas por la venta de la empresa.

“La revisión ya concluyó. En este momento contamos con dos tipos de países. Los principales o estratégicos. Y otros tres fuera de ese núcleo. En estos otros tres países, la sensación que tenemos hoy es que las ofertas que hemos recibido no expresan el potencial de creación de valor que tienen”, dijo Alexandre Bompard.

En ese sentido, el CEO de la cadena de retail destacó que la decisión de Carrefour fue “continuar trabajando en mejorar el desempeño operativo mientras mantiene abiertas todas las opciones estratégicas, desde crecimiento hasta monetización total o parcial”.

En el caso específico de Argentina la opción elegida es dar por finalizado el proceso de venta y potenciar el crecimiento de la cadena. En ese marco se encuadran operaciones recientes como la compra de los supermercados Super A en Mendoza, que se realizó en septiembre de 2025, cuando la operación de venta todavía estaba abierta.

Esa adquisición forma parte de un plan de inversión vigente hasta 2027 en Argentina, que involucra más de u$s300 millones de inversión para la apertura de nuevas sucursales y la creación de empleos. Este plan será reactivado con nuevos anuncios.

Por otro lado, Bompard subrayó de todos modos que la cadena mantiene una “visión de activos muy dinámica”, dando a entender que el plan global de desinversión no será completamente abandonado.

“Esto significa que ninguna puerta está cerrada, pero la prioridad para los equipos en estos países es realmente mejorar la operación para aprovechar nuestra creación de valor y mejorar eso, y veremos qué sucede en el futuro”, explicó el CEO, dejando en claro que la venta de las operaciones dejó de ser una opción, al menos por un tiempo.

Los candidatos que no convencieron en París

El proceso para buscar alternativas estratégicas a la permanencia de Carrefour en Argentina se había iniciado a mediados de 2025, en el marco de una revisión global de activos no considerados prioritarios para el crecimiento futuro del grupo.

A través de esa revisión, la empresa buscaba desprenderse de filiales que, según su análisis, podrían generar mayores beneficios si eran reasignadas o reestructuradas en función de los objetivos estratégicos globales. Argentina fue uno de esos casos emblemáticos, dada su relevancia dentro de la operación regional y su considerable participación de mercado.

Durante el proceso, diversos grupos empresariales se mostraron interesados en adquirir la operación argentina. Entre los más mencionados se destacó la participación de Francisco de Narváez junto a su firma Grupo GDN, propietario de Chango Más (ex Walmart) que presentó una propuesta formal valorada inicialmente en alrededor de u$s1.000 millones.

Este plan incluía, según sus impulsores, no solo la continuidad de la marca y la absorción de una parte importante del mercado local, sino también el mantenimiento de los 17.000 puestos de trabajo que Carrefour emplea en el país.

Además, se mencionó el interés de otras empresas del sector, como la cadena Coto y el fondo Klaff Realty, aunque no hubo precisiones respecto de ofertas concluyentes o formalizadas.

En el corto plazo, la decisión implica que Carrefour continuará operando en Argentina bajo su estructura actual, con una red que combina formatos de hipermercados, supermercados de cercanía, mayoristas y servicios financieros, y que representa una participación significativa del mercado local.

La empresa mantendrá el control de la filial, mientras que desde la casa matriz se espera concentrar esfuerzos en fortalecer los indicadores operativos y la eficiencia de la operación.

La reconfiguración global de Carrefour no se limita exclusivamente a Argentina. En los últimos meses, la empresa completó movimientos importantes en otros mercados, como la adquisición de acciones minoritarias en Brasil, la venta de la filial en Italia y la negociación de otras desinversiones estratégicas en Rumania.

Estos movimientos forman parte de un plan más amplio para concentrar inversiones y recursos en mercados prioritarios como Francia, España y Brasil, donde la empresa busca consolidar su liderazgo y potenciar su rentabilidad de cara a la próxima década.