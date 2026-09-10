El petróleo en alza recalibra el escenario para los inversores argentinos: qué alternativas ganan terreno

La pregunta no pasa solamente por cuánto más puede subir el petróleo, sino por cómo posicionarse ante el nuevo escenario.

Para los inversores argentinos, la pregunta no pasa solamente por cuánto más puede subir el petróleo, sino por cómo posicionarse.

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a colocar al petróleo en el centro de la escena financiera. Este miércoles, el Brent superó los u$s100 por barril , mientras el WTI se ubicó cerca de u$s96, en una jornada marcada por nuevos ataques y mayores temores sobre el abastecimiento global. Este jueves, el Brent ya sobrepasó los u$s105.

El movimiento tiene una explicación principalmente geopolítica. La tensión entre EEUU e Irán, los ataques sobre infraestructura energética y las dificultades en las rutas de transporte elevaron la prima de riesgo del crudo.

Para los inversores argentinos, sin embargo, la pregunta no pasa solamente por cuánto más puede subir el barril, sino por cómo posicionarse sin quedar expuestos a una eventual corrección . El escenario abre oportunidades en petróleo y energía, aunque también aumenta la volatilidad de los mercados globales y puede mantener elevadas las tasas de interés.

En este contexto, el analista y asesor Mariano Monferini plantea una mirada prudente. “El petróleo subió por la escalada del conflicto en Medio Oriente . Sin embargo, creo que el mercado empieza a convivir con ese riesgo , como ocurrió en distintas etapas de la guerra en Ucrania”, señaló.

Según su lectura, el movimiento todavía forma parte de la volatilidad asociada al conflicto y no necesariamente implica un cambio estructural. De todos modos, advierte que una nueva escalada podría modificar completamente el escenario geopolítico.

Para el experto, además, el crudo no es actualmente el único factor que debería mirar el inversor. “Creo que hoy el mercado está más atento al rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, sobre todo en la parte larga de la curva”, sostuvo.

Para los inversores argentinos, la pregunta no pasa solamente por cuánto más puede subir el petróleo, sino por cómo posicionarse. Depositphotos

Las tasas largas de EEUU volvieron a subir: el rendimiento del Treasury a 10 años llegó a 4,837%, su nivel más alto desde noviembre de 2023. En ese contexto, se interpreta que el mercado también está incorporando preocupaciones relacionadas con el déficit fiscal estadounidense.

Por eso, su recomendación es clara: “Con los índices cerca de máximos, tasas largas elevadas y un riesgo adicional por el conflicto que, por ahora, considero acotado, mantendría una postura conservadora”. La estrategia apunta a priorizar liquidez y renta fija de corta duración y buena calidad crediticia, en lugar de perseguir una suba del petróleo que ya fue significativa.

Las opciones para apostar por energía

En tanto, el consultor Fernando Villar planteó una estrategia más amplia para quienes quieran aprovechar el movimiento. “Ante la suba del petróleo los inversores pueden especular tanto con futuros de petróleo en la bolsa argentina como si tienen cuenta en el exterior con ETF o también futuros de petróleo”, explicó.

La alternativa local existe: Matba-Rofex ofrece futuros y opciones sobre petróleo WTI, instrumentos que permiten tomar exposición al precio del crudo sin comprar físicamente el activo. Se trata, de todos modos, de instrumentos con riesgo y potencial de apalancamiento, por lo que resultan más apropiados para perfiles sofisticados.

Otra posibilidad son las acciones de petroleras estadounidenses, como ExxonMobil y Chevron, o ETF sectoriales. Villar mencionó específicamente al XLE, el Energy Select Sector SPDR ETF, que concentra compañías del sector energético.

Para perfiles conservadores, el ejecutivo apuntó a una alternativa vinculada directamente con Argentina: Vaca Muerta.

"Sumar exposición mediante renta fija (obligaciones negociables) puede ser una buena idea. Esta semana tuvimos licitación de Tecpetrol y también de YPF, pero seguramente tengamos mas emisiones en el corto plazo", detalló.