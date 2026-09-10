Murió la diputada provincial de Entre Ríos Julia Calleros

La legisladora tenía 59 años y padecía una enfermedad. Había ingresado a la Legislatura en 2023 por La Libertad Avanza pero luego abandonó el espacio. El gobernador Rogelio Frigerio la despidió en redes sociales.

Julia Calleros , diputada provincial de Entre Ríos , falleció este martes a los 59 años tras padecer una enfermedad que agravó su cuadro de salud en las últimas semanas.

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Oriunda de Gualeguaychú, Calleros había ingresado a la Legislatura provincial en 2023 por La Libertad Avanza (LLA), pero rápidamente rompió con el partido de Javier Milei e integró el bloque Fe y Libertad.

Su trayectoria estuvo marcada por su pertenencia a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el histórico gremio que durante años condujo Gerónimo "Momo" Venegas.

En líneas generales, la agenda legislativa de la dirigente estuvo vinculada al sector rural, los caminos rurales, la salud y su Gualeguaychú natal.

Entre sus iniciativas se destacó el proyecto de Consorcios Camineros Rurales y la adhesión provincial a la denominada Ley Nicolás, sobre seguridad y calidad de la atención sanitaria.

La despedida de Rogelio Frigerio

Tras conocerse la noticia de la muerte de Calleros, el gobernador Rogelio Frigerio la despidió en las redes sociales.

"Hoy nos toca despedir a Julia Calleros con una tristeza enorme", dijo el mandatario, quien detalló que "el último tiempo fue difícil y lo enfrentaste con la gran fortaleza que te caracterizaba".

Hoy nos toca despedir a Julia Calleros con una tristeza enorme.



El último tiempo fue difícil y lo enfrentaste con la gran fortaleza que te caracterizaba. Gracias, Julia, por tu compromiso, por tu trabajo y por todos tus aportes para hacer de nuestra provincia un lugar mejor.… pic.twitter.com/TILUjUQRPS — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) September 9, 2026

Frigerio le agradeció a la diputada por su "compromiso, por tu trabajo y por todos tus aportes para hacer de nuestra provincia un lugar mejor".

"En este momento de dolor, acompaño a tu familia, a tus seres queridos y a quienes trabajaron junto a vos en la Cámara de Diputados. Que descanses en paz", finalizó el gobernador en las redes sociales.

También se plegó a la despedida la exsenadora nacional peronista Stefania Cora.

"Lamento el fallecimiento de la diputada provincial Julia Calleros con quien compartimos banca en la cámara provincial. Abrazo grande para su familia y amigos", dijo Cora en su cuenta de X.