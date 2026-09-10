iPhone Duo: todos los detalles de la apuesta de Apple por entrar al mercado de los teléfonos plegables

El nuevo teléfono marca el ingreso de Apple al mercado de los plegables y es el primer dispositivo estrella presentado bajo la dirección de John Ternus. La compañía apostó por un formato más ancho y una pantalla interna de 7,6 pulgadas.

La espera terminó: finalmente, Apple presentó su primer teléfono plegable , el iPhone Duo , durante el evento “Surprise and Shine” realizado en Cupertino. El dispositivo representa el ingreso de la compañía a un segmento en el que otros fabricantes ya compiten desde hace años y, además, es el primer equipo estrella presentado bajo la dirección del nuevo CEO de Apple, John Ternus.

A diferencia de los primeros plegables, que adoptaban un formato más alargado y vertical, Apple optó por un diseño más ancho, una característica que puede favorecer la visualización de contenidos cuando el teléfono está desplegado.

"El iPhone Duo es el cambio más transformador para el iPhone desde el modelo original. Con un diseño totalmente nuevo y experiencias intuitivas, demuestra lo que es posible cuando el hardware y el software se diseñan de forma conjunta, y redefine por completo lo que significa usar un teléfono plegable", aseguró Ternus.

"Con la pantalla más grande jamás vista en un iPhone, un cómodo formato de bolsillo y la potencia del chip A20 Pro, el iPhone Duo ayuda a los usuarios a ser más productivos desde cualquier lugar, ya sea a la hora de ver contenidos, trabajar en varias apps o jugar", sentenció durante el evento.

El dispositivo tiene una pantalla interior Retina de 7,6 pulgadas y una pantalla exterior de 5,4 pulgadas . Según Apple, cuando está cerrado, la pantalla externa conserva el 90% de la superficie de visión del iPhone 18 Pro, mientras que al abrirse ofrece un espacio mayor para consumir contenidos, jugar y trabajar con varias aplicaciones.

La compañía aseguró que el diseño tomó inspiración de la versatilidad del iPad y mostró el equipo desplegado en posición vertical. La pantalla interna incorpora además una cámara integrada.

Según detalló la empresa de Cupertino, el iPhone DUO presenta un acabado de nanotextura personalizado que busca reducir los reflejos y disimular el pliegue de la pantalla. La bisagra, por su parte, está fabricada con aluminio de grado 5 y más de 100 componentes especiales, según la compañía, para conseguir una apertura y cierre suaves y mejorar la durabilidad.

Las dimensiones varían según la posición del dispositivo:

Cerrado: 117,8 x 84,1 x 11,3 mm.

Abierto: 117,8 x 164,6 x 5,2 mm.

El iPhone Duo también incorpora una cámara frontal de 12 megapíxeles debajo de la pantalla flexible, ubicada en la parte superior derecha. La cámara exterior tiene la misma resolución y ambas cuentan con Center Stage, lo que permite tomar fotografías y videos en horizontal sin necesidad de girar el teléfono.

Otra particularidad del plegable es que puede mantenerse abierto en determinados ángulos. Apple mostró que esta posición permite utilizar una parte del equipo como apoyo para sacar fotografías o mirar contenido sin sostenerlo. La interfaz se adapta automáticamente a esa configuración.

Más allá de sus medidas, la empresa también recuperó Touch ID para el iPhone Duo. El sensor de huellas está integrado en el botón lateral de desbloqueo, una decisión que, según la compañía, busca facilitar el acceso al dispositivo tanto abierto como cerrado.

Archivo. Ternus protagonizó el anuncio más importante de la empresa en los últimos años. Captura

El Control de cámara también está presente, mientras que los botones de volumen se ubican en la parte superior. El equipo cuenta además con altavoces duales en los extremos superior e inferior para ofrecer sonido estéreo.

El software ocupa un lugar central en la propuesta del iPhone Duo. Apple mantuvo la experiencia de iOS 27, pero rediseñó distintos elementos para aprovechar el formato de pantalla más grande.

Los principales controles de la interfaz y de las aplicaciones se desplazan hacia el costado derecho para "liberar especial vertical para contenido". La barra de estado también adopta un formato compacto que muestra la información esencial en las esquinas de las pantallas.

La compañía también amplió las posibilidades de multitarea. La Vista dividida permite utilizar dos aplicaciones simultáneamente o dos ventanas de una misma aplicación, una función que llega por primera vez al iPhone. También es posible guardar pares de aplicaciones para acceder rápidamente a ellas.

En el apartado técnico, la empresa de la manzanita incorporó el chip A20 Pro, el mismo procesador utilizado por los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. Fabricado con un proceso de 2 nanómetros, es, según Apple, el chip más potente desarrollado por la compañía.

El procesador ofrece un 20% más de rendimiento de CPU, mientras que su GPU es hasta 40% más rápida y eficiente que la del A19 Pro. El equipo también incorpora una cámara de vapor de mayor tamaño para gestionar la temperatura durante tareas exigentes, incluidas las relacionadas con inteligencia artificial.

Sobre la autonomía, Apple aseguró que el Duo puede alcanzar 24 horas de uso con una carga, hasta 31 horas de reproducción de video en la pantalla interna y hasta 44 horas en la pantalla externa. La carga permite alcanzar el 50% en aproximadamente 20 minutos, mientras que mediante MagSafe o Qi2 inalámbrico ese nivel se consigue en alrededor de 30 minutos.

En la parte trasera, el teléfono incorpora dos cámaras:

Principal: 48 megapíxeles, con zoom 2x mediante el sensor.

Ultra gran angular: 48 megapíxeles, con capacidad para fotografía macro.

El formato plegable también habilita nuevas posibilidades fotográficas. El usuario puede utilizar las cámaras traseras mientras observa una vista previa en la pantalla exterior, mostrar esa previsualización a otra persona mientras le toma una fotografía o apoyar el equipo sobre una de sus partes para prescindir de un trípode.

Además, Apple presentó Smart Take, un modo que toma fotografías automáticamente cuando detecta a una persona posando.

John Ternus, un hombre clave en la historia del iPhone plegable

La llegada del iPhone Duo es el resultado de un desarrollo que comenzó varios años antes de su presentación. Según reveló Mark Gurman en Bloomberg, los ingenieros de Apple ya estudiaban dispositivos con pantallas flexibles desde aproximadamente 2016.

Durante los primeros años, la empresa habría evaluado distintas posibilidades, entre ellas comenzar con un iPad plegable. Finalmente, los esfuerzos se concentraron en un teléfono, debido al mayor alcance comercial potencial del iPhone.

El proyecto también habría recibido un impulso durante la gestión de Tim Cook, quien, según Gurman, consideró que Apple debía acelerar sus esfuerzos para ingresar a un mercado que comenzaba a ganar presencia entre los consumidores.

El resultado llegó finalmente en 2026, con un iPhone que ingresa a un segmento donde Samsung, Huawei, Motorola y otros fabricantes llevan años compitiendo. Entre las primeras investigaciones y el lanzamiento del Duo transcurrió aproximadamente una década. En ese tiempo, las pantallas flexibles y las bisagras evolucionaron y los fabricantes encontraron soluciones para algunos de los problemas que marcaron a los primeros equipos de esta categoría.

Es que, los primeros teléfonos plegables fueron cuestionados por su grosor, autonomía, cámaras y, especialmente, por el pliegue visible de sus pantallas internas. La evolución de los componentes permitió reducir varias de esas limitaciones. Para Apple, esa maduración tecnológica habría sido uno de los factores que determinaron que el momento era adecuado para entrar al mercado.