YPF emitió deuda internacional por u$s1.200 millones, el mayor monto para una empresa argentina en 11 años

La petrolera colocó un bono con vencimiento en junio de 2035 a una tasa de 7,55% y una tasa efectiva de 7,85%. La demanda alcanzó los u$s2.200 millones, casi el doble del monto finalmente emitido, tras reuniones con más de 50 inversores internacionales en Nueva York.

La petrolera YPF anunció este miércoles una emisión internacional de deuda por u$s1.200 millones, el mayor monto obtenido por una empresa argentina en los últimos 11 años, en una operación destinada a refinanciar vencimientos y financiar su plan de crecimiento. La compañía colocó un bono con vencimiento en junio de 2035, a nueve años de plazo, con una tasa de interés de 7,55% y una tasa efectiva de 7,85%.

La operación también marcó un hito para la petrolera por el costo financiero alcanzado. Según informó la compañía, el bono reflejó un spread contra los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 300 puntos básicos, el diferencial más bajo obtenido por YPF en su trayectoria en el mercado internacional de capitales.

La colocación se concretó después de dos días de reuniones en Nueva York con más de 50 inversores internacionales. En ese proceso, la empresa captó una demanda de hasta u$s2.200 millones, casi el doble del monto finalmente emitido.

Los fondos obtenidos serán utilizados para la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029. Además, una parte de los recursos se destinará a financiar el plan de crecimiento de la compañía en el marco del Plan 4x4 .

Con esta transacción, YPF busca mejorar su perfil de vencimientos y extender la vida promedio de su deuda. La emisión le permite reemplazar compromisos de más corto plazo por un instrumento con vencimiento en 2035, en un contexto en el que la empresa apunta a sostener inversiones en producción, infraestructura y exportaciones.

La operación llega en un momento clave para la petrolera, que viene acelerando su estrategia de expansión en Vaca Muerta, proyectos de transporte de crudo, desarrollo de gas natural licuado y nuevos compromisos de inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

El menor spread de su historia

Uno de los datos más relevantes de la colocación fue el diferencial de tasa frente a los bonos del Tesoro estadounidense. El spread de 300 puntos básicos fue presentado por YPF como el más bajo de su historia en el mercado internacional.

Ese indicador funciona como una medida del riesgo percibido por los inversores sobre la compañía. Cuanto menor es el spread, más bajo es el costo relativo de financiamiento frente a un activo considerado libre de riesgo como la deuda del Tesoro de Estados Unidos.

La tasa de interés de 7,55% y la tasa efectiva de 7,85% reflejan una mejora en las condiciones de acceso al crédito externo para la petrolera, en un mercado que sigue de cerca la evolución del riesgo argentino, el plan de inversiones de YPF y la capacidad de Vaca Muerta para generar exportaciones.

Bancos colocadores

La operación contó con la participación de bancos y entidades financieras internacionales. Como colocadores globales intervinieron BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz. En el tramo local participaron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.

La presencia de bancos internacionales y locales permitió estructurar una emisión de escala para el mercado argentino, con una demanda que superó ampliamente el monto colocado.

Señal para el Plan 4x4

La colocación refuerza la estrategia financiera de YPF para sostener su Plan 4x4, el programa con el que la compañía busca concentrarse en sus activos más rentables, acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y aumentar la generación de divisas a través de exportaciones de petróleo y gas.

El financiamiento de largo plazo resulta clave para acompañar proyectos intensivos en capital, como la expansión de la producción no convencional, el desarrollo de infraestructura de evacuación y los planes vinculados al GNL.

La demanda recibida por la emisión muestra que YPF logró captar interés inversor para extender vencimientos y financiar su crecimiento. Para la compañía, la operación representa una señal de confianza del mercado internacional en su estrategia y en el potencial de sus activos energéticos.

Con el bono a 2035, la petrolera mejora su calendario de deuda y gana margen financiero para avanzar con su programa de inversiones. La colocación también suma una referencia relevante para otras compañías argentinas que buscan volver al mercado internacional en un contexto de mayor apetito por activos vinculados a energía e infraestructura.