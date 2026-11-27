Boca copó el once ideal de la Copa Sudamericana 2026: ocho jugadores fueron elegidos por la CONMEBOL + Agregar ámbito en









El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se quedó con el título tras vencer a Atlético Mineiro en Barranquilla y dominó la selección de los mejores futbolistas del certamen.

Ocho jugadores del Boca campeón de la Sudamericana conforman el equipo ideal del torneo confeccionado por Conmebol . @Boca Juniors

La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 no solo significó el regreso a los títulos internacionales después de 18 años, sino que también quedó reflejada en el reconocimiento individual a sus futbolistas. La CONMEBOL dio a conocer el once ideal del torneo y el Xeneize se quedó con ocho de los once lugares.

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La elección estuvo a cargo del equipo técnico de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que destacó el rendimiento de los jugadores del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena a lo largo de la competencia.

Entre los elegidos aparece el colombiano Álvaro Montero en el arco. La defensa quedó integrada por Jagger Herrera, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco, mientras que en el mediocampo fueron seleccionados Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar.

¡El equipo ideal de la CONMEBOL #Sudamericana! Los 11 mejores del año, según el grupo de estudio técnico de CONMEBOL #EASportsFC https://t.co/1nK57EZKi2 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 26, 2026 En ataque, los representantes azul y oro son Sebastián Villa y Miguel Merentiel, protagonistas de una campaña que terminó con la victoria ante Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla.

Los únicos tres futbolistas que rompieron el dominio de Boca fueron Bernard y Adson, del conjunto brasileño subcampeón, Atlético Mineiro, y Salomón Rodríguez, de Montevideo City Torque.

El reconocimiento también dimensiona el peso colectivo del plantel xeneize: de los once titulares que disputaron la final en Colombia, solamente Leandro Lozano, Milton Delgado y Tomás Aranda quedaron afuera de la formación ideal. Así, después de eliminar a tres equipos brasileños y levantar el trofeo, Boca también se llevó la mayor parte de las distinciones deportivas de la edición 2026.