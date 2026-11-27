La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 no solo significó el regreso a los títulos internacionales después de 18 años, sino que también quedó reflejada en el reconocimiento individual a sus futbolistas. La CONMEBOL dio a conocer el once ideal del torneo y el Xeneize se quedó con ocho de los once lugares.
Boca copó el once ideal de la Copa Sudamericana 2026: ocho jugadores fueron elegidos por la CONMEBOL
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se quedó con el título tras vencer a Atlético Mineiro en Barranquilla y dominó la selección de los mejores futbolistas del certamen.
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La elección estuvo a cargo del equipo técnico de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que destacó el rendimiento de los jugadores del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena a lo largo de la competencia.
Entre los elegidos aparece el colombiano Álvaro Montero en el arco. La defensa quedó integrada por Jagger Herrera, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco, mientras que en el mediocampo fueron seleccionados Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar.
En ataque, los representantes azul y oro son Sebastián Villa y Miguel Merentiel, protagonistas de una campaña que terminó con la victoria ante Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla.
Los únicos tres futbolistas que rompieron el dominio de Boca fueron Bernard y Adson, del conjunto brasileño subcampeón, Atlético Mineiro, y Salomón Rodríguez, de Montevideo City Torque.
El reconocimiento también dimensiona el peso colectivo del plantel xeneize: de los once titulares que disputaron la final en Colombia, solamente Leandro Lozano, Milton Delgado y Tomás Aranda quedaron afuera de la formación ideal.
Así, después de eliminar a tres equipos brasileños y levantar el trofeo, Boca también se llevó la mayor parte de las distinciones deportivas de la edición 2026.