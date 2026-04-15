El rey de los ETF: los activos bajo gestión de BlackRock saltaron un 20% hasta los u$s14 billones

El negocio de ETF de BlackRock tuvo un trimestre récord en captación de fondos, lo que mejoró la situación financiera de la empresa.

El negocio de ETF de BlackRock tuvo un trimestre récord en captación de fondos, lo que mejoró la situación financiera de la empresa.

El gigante de la gestión de activos BlackRock , la empresa dirigida por Larry Fink , volvió a mostrar su fortaleza en el primer trimestre de 2026 , con un dato que explica gran parte de su desempeño: el nivel récord de activos bajo administración (AUM, por su sigla en inglés).

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La firma cerró el trimestre con aproximadamente u$s13,9 billones en AUM , una cifra un 20% superior a la alcanzada en el mismo periodo del año anterior.

El punto clave detrás de esta dinámica no es solo el tamaño, sino los flujos. Durante el trimestre, la compañía registró ingresos netos por u$s130.000 millones , uno de los niveles más altos de los últimos años.

Estos flujos positivos compensaron parcialmente el impacto negativo de los mercados , mostrando que, incluso en contextos inciertos, el capital global se concentra en los grandes jugadores.

Dentro de los AUM, el principal motor fue el negocio de ETF a través de iShares , que tuvo un trimestre récord en captación. Este segmento es clave porque combina escala, bajo costo y alta liquidez, lo que lo convierte en una de las puertas de entrada más utilizadas por inversores institucionales y minoristas.

Al mismo tiempo, BlackRock sigue avanzando en diversificación. Los activos en mercados privados también registraron entradas por cerca de u$s9.000 millones, y refuerza una estrategia de expansión hacia segmentos de mayor margen como crédito privado e infraestructura.

blackrock Depositphotos

La combinación entre activos tradicionales y alternativos le permite sostener el crecimiento de los AUM incluso en entornos desafiantes.

El crecimiento en activos es tanto una cuestión de volumen como de modelo de negocio. BlackRock genera ingresos principalmente a partir de comisiones sobre los activos administrados, por lo que un mayor AUM se traduce directamente en mayores ingresos recurrentes y previsibles.

Un negocio sólido

De hecho, la compañía mostró un aumento del 27% en ingresos y del 17% en ganancias, impulsado tanto por mayores comisiones como por tarifas de desempeño. En concreto, las cifras fueron de u$s6.698 millones y u$s2.068 millones, respectivamente.

"Nuestros resultados cuentan una historia que va más allá de un solo trimestre. Reflejan un negocio con impulso creciente, una fuerte relación con los clientes y una plataforma diseñada para crecer de forma sostenida en distintos entornos de mercado", comentó Fink.

"BlackRock es un operador a gran escala en mercados públicos, mercados privados y tecnología. Esa combinación es cada vez más valiosa. El capital está en movimiento a medida que se reevalúan los fundamentos del mercado y las relaciones con proveedores, y BlackRock se posiciona como un destino confiable", añadió.

Tras los anuncios, las acciones de BlackRock subieron un 3% en la Bolsa de Valores de Nueva York.