El S&P 500 marca un máximo histórico de la mano de sólo 3 acciones

En lo que va del año, el S&P 500 avanza un 14,5%, mientras que Nvidia se revaloriza un 27%, Apple crece un 23% y Microsoft, un 13%.

En lo que va del año, el S&P 500 avanza un 14,5%, mientras que Nvidia se revaloriza un 27%, Apple crece un 23% y Microsoft, un 13%.

El mercado accionario estadounidense atraviesa un momento de concentración inédita en un reducido grupo de gigantes tecnológicos. Nvidia, Apple y Microsoft ya representan en conjunto más del 21% del S&P 500 , el nivel más alto registrado para tres compañías.

La magnitud de esta concentración queda más clara al compararla con otros períodos. En la década de 1980, IBM, AT&T y ExxonMobil (tres de las compañías más grandes de aquella época) llegaron a representar conjuntamente 13,4% del S&P 500.

Ahora, Nvidia, Apple y Microsoft tienen un peso significativamente mayor y sus movimientos pueden influir de manera decisiva sobre el comportamiento del índice.

En lo que va del año, el S&P 500 avanza un 14,5%, mientras que Nvidia se revaloriza un 27% , Apple crece un 23% y Microsoft, un 13%.

Nvidia es el principal motor de esta dinámica. La compañía de chips para inteligencia artificial anunció recientemente un nuevo programa de recompra de acciones por u$s150.000 millones, el mayor incremento de autorización de recompras de su historia.

Con esta operación, el monto total autorizado para recompras ascendió a u$s235.000 millones. Sus acciones cotizan cerca de máximos históricos y la capitalización de mercado se aproxima a los u$s6 billones, después de haber alcanzado unos u$s5,77 billones al cierre previo.

En lo que va del año, el S&P 500 avanza un 14,5%, mientras que Nvidia se revaloriza un 27%, Apple crece un 23% y Microsoft, un 13%.

El avance de Nvidia también refleja el entusiasmo de los inversores por la inteligencia artificial. Este martes, la acción llegó a avanzar alrededor de 1,1%, mientras su capitalización se acercaba nuevamente a la barrera de los u$s6 billones.

Un trío poderoso

Apple también se encuentra cerca de récords históricos. La acción recibió impulso tras la presentación de nuevos productos a mediados de septiembre, entre ellos la nueva línea iPhone 18, los AirPods actualizados y el iPhone Duo, un dispositivo plegable con una pantalla frontal de 5,4 pulgadas que puede expandirse hasta 7,6 pulgadas.

La capitalización de Apple ronda los u$s4,86 billones, manteniéndose como la segunda compañía más valiosa del mercado estadounidense.

Microsoft completa el trío. Aunque tuvo menos novedades corporativas que Nvidia y Apple, sus acciones avanzaron con fuerza debido a que los analistas elevaron sus estimaciones de resultados para este año y el próximo. El principal argumento es que la demanda de inteligencia artificial podría acelerar el crecimiento de Azure, su negocio de servicios en la nube.

El fenómeno, sin embargo, también plantea un riesgo: cuanto mayor sea el peso de estas tres acciones, mayor será la dependencia del índice respecto de su desempeño. De hecho, desde el último máximo histórico del S&P 500 en agosto, solo dos de sus 11 sectores, tecnología y energía, registraron avances.