Tras el mayor estreno bursátil de la historia, la desarrolladora de Claude cotiza por debajo del precio de su OPI, en un clima adverso para las tecnológicas. El retroceso reabre el debate sobre las valuaciones de la inteligencia artificial y el gasto en infraestructura.

Anthropic se derrumba: Las acciones de la desarrolladora de Claude caen 10,37% y cotizan por debajo de su precio de OPI.

Las acciones de Anthropic se derrumban 10,37% y se ubican en u$s77,27 , un marcado retroceso a pocos días del estreno récord del desarrollador de Claude en el Nasdaq.

En ese marco, la gigante de IA perdió el terreno ganado en su debut. Salió a la oferta pública inicial a u$s83 por acción, cerró su primera rueda en u$s97,17 tras abrir en u$s111,50 y hoy se negocia por debajo de los u$s80 por título, es decir, por debajo del precio de la OPI. Según los datos de mercado, el desplome desde su pico posterior al estreno ronda el 28%.

Cabe señalar que con una cotización de u$s77,27, la acción de Anthropic se ubica 6,9% por debajo del precio de la oferta pública inicial, fijado en u$s83. Es decir que quienes compraron en la OPI ya registran una pérdida, apenas unos pocos días después del debut.

El alza general de Wall Street, motorizada por las compañías de IA tras la vuelta de Jensen Huang a la dirección ejecutiva de Nvidia el lunes, no alcanzó a Anthropic, que se quedó afuera del rebote. Este martes, en tanto, Wall Street se tiñó de rojo: el Nasdaq se hunde más de 1,5% y no logra consolidarse tras el fuerte repunte.

Con una cotización de u$s77,27, la acción de Anthropic se ubica 6,9% por debajo del precio de la oferta pública inicial, fijado en u$s83.

En ese sentido, las acciones de la desarrolladora de Claude abrieron su debut 34% por encima del precio de la OPI, pero desde entonces fueron arrastradas por una ola de ventas más amplia en el sector tecnológico , mientras que el S&P 500 y el Dow Jones cerraron la semana anterior en territorio de corrección confirmada.

La rápida caída de Anthropic avivó los temores por las altas valuaciones de las firmas de inteligencia artificial y por las gigantescas inversiones en infraestructura de cómputo, en un escenario donde el alza de tasas podría encarecer todavía más esos gastos. Al ser la primera empresa de IA de frontera que cotiza en bolsa, funciona, según una opinión extendida en los mercados, como un indicador de cómo le irá al sector.

La caída de Anthropic avivó los temores por las altas valuaciones de las firmas de IA y por las gigantescas inversiones en infraestructura de cómputo.

"Si efectivamente vemos una desaceleración en la construcción de centros de datos, eso obviamente puede afectar la velocidad a la que Anthropic puede desarrollarse y, por tanto, sus ingresos futuros y su valoración", señaló Fiona Cincotta, analista de mercados de StoneX.

La comparación inevitable

El caso de Anthropic no es aislado: otra gran tecnológica con un debut bursátil enorme también devolvió pronto lo ganado y terminó por debajo del precio de oferta. SpaceX, que en junio protagonizó la mayor OPI del mundo hasta la de Anthropic, con u$s85.700 millones, necesitó cerca de un mes para caer por debajo del precio de colocación.

SpaceX necesitó cerca de un mes para caer por debajo del precio de colocación.

Facebook, actual Meta Platforms, ya había pasado por algo parecido en 2012: sus acciones se ubicaron por debajo del precio de la OPI en el segundo día de operaciones.

Las comparaciones muestran que la rápida pérdida de la prima sobre el precio de una OPI no carece de antecedentes, incluso en salidas a bolsa muy esperadas, y que una caída temprana por debajo del precio de colocación no necesariamente anticipa el desempeño de largo plazo.