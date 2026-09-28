Nvidia anunció una sorprendente recompra de acciones de u$s150.000 millones: qué significa para el mercado + Agregar ámbito en









La decisión eleva hasta u$s235.000 millones el monto total que la compañía tiene autorizado para recomprar acciones.

La decisión eleva hasta u$s235.000 millones el monto total que Nvidia tiene autorizado para recomprar acciones. NVIDIA

Nvidia anunció una nueva recompra de acciones por u$s150.000 millones, en lo que constituye la mayor ampliación individual de un programa de recompras en la historia corporativa de EEUU.

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La decisión eleva hasta u$s235.000 millones el monto total que la compañía tiene autorizado para recomprar acciones y refuerza la apuesta de su dirección por el crecimiento de la inteligencia artificial.

El nuevo programa supera el récord establecido por Apple en 2024, cuando la compañía aprobó una ampliación de u$s110.000 millones. Nvidia espera ejecutar el monto restante de su programa de recompra hasta el ejercicio fiscal 2028, por lo que la autorización no implica que vaya a desembolsar los u$s150.000 millones de manera inmediata.

El CEO de Nvidia muestra su confianza en la empresa El anuncio fue interpretado por el mercado como una señal de confianza de la dirección en la capacidad de la compañía para seguir generando efectivo mientras mantiene elevados niveles de inversión en infraestructura y tecnología vinculadas con la inteligencia artificial.

La decisión eleva hasta u$s235.000 millones el monto total que Nvidia tiene autorizado para recomprar acciones. Nvidia “Nuestro nivel de generación de efectivo nos permite invertir en las tecnologías que impulsan esta transformación y, al mismo tiempo, devolver capital a los accionistas”, señaló Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia. El ejecutivo vinculó la decisión con el crecimiento de la IA y la computación acelerada.

La capacidad financiera para sostener este programa está respaldada por el fuerte crecimiento del negocio. Nvidia cerró su trimestre de julio con u$s22.440 millones en efectivo y equivalentes, mientras que sus ventas alcanzaron un récord de u$s96.200 millones. La compañía también proyectó un crecimiento de aproximadamente 70% de sus ingresos para el ejercicio fiscal 2028. Una valuación atractiva La recompra se produce además en un contexto en el que el mercado comenzó a prestar mayor atención a la valuación de Nvidia después del extraordinario recorrido de sus acciones durante el auge de la IA. El papel acumulaba una suba superior al 20% en lo que va del año hasta el cierre del viernes, aunque el ritmo de apreciación se moderó frente al fuerte crecimiento registrado durante los últimos años. Para Nvidia, las recompras representan una herramienta para canalizar parte del flujo de caja hacia los accionistas mientras continúa destinando recursos al desarrollo de nuevos chips, centros de datos y soluciones de inteligencia artificial.

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