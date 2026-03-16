Ethereum sube más de 7% y Bitcoin se ubica en u$s73.000, en un nuevo repunte del mercado: cuáles son los motivos

Las criptomonedas arrancan la semana en alza impulsadas por entradas en ETF, liquidaciones de posiciones bajistas y señales de distensión en Medio Oriente, mientras los inversores siguen atentos a la decisión de tasas de la Reserva Federal.

Las criptomonedas iniciaron la semana con subas generalizadas. Bitcoin (BTC) avanzó alrededor de un 2,6% en las últimas 24 horas y se ubica cerca de los u$s73.500, mientras que Ethereum (ETH) registró un salto superior al 7% hasta la zona de u$s2.269 .

El movimiento alcista también se extendió al resto del mercado. Las altcoins operan con alzas de hasta 7,2% de la mano de Cardano, Solana (5,8%), Chainlink (4,1%), Hyperliquid (3,7%) y Dogecoin (3,1%).

Según analistas del sector, el desempeño reciente de las criptomonedas —especialmente de bitcoin— fue mejor que el de muchos otros activos desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Un factor clave detrás de este comportamiento ha sido el flujo positivo hacia los ETF de bitcoin al contado .

En los últimos cinco días, estos fondos registraron entradas netas superiores a los u$s760 millones , sin jornadas con salidas de capital. En paralelo, los ETF de ethereum al contado captaron alrededor de u$s160 millones , reflejando un interés sostenido por parte de inversores institucionales.

Otro factor que ayudó a impulsar los precios fue un short squeeze en el mercado de derivados. De acuerdo con datos de CoinGlass, en las últimas 24 horas se liquidaron aproximadamente u$s344 millones en posiciones apalancadas , de las cuales cerca del 80% correspondieron a posiciones cortas . Esto indica que muchos inversores que apostaban a una caída del precio se vieron obligados a cerrar sus posiciones, alimentando el rally.

En el frente macroeconómico, el mercado también reaccionó a señales de posible distensión en el conflicto en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington mantiene conversaciones con Irán, aunque desde Teherán negaron haber solicitado un alto el fuego.

Además, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, indicó que el estrecho de Ormuz permanece abierto para el tránsito de embarcaciones comerciales que no pertenezcan a países considerados enemigos. De hecho, durante el fin de semana dos petroleros que transportaban gas licuado hacia India lograron atravesar la zona, marcando el primer tránsito comercial desde el inicio del conflicto. Aun así, el precio del petróleo se mantiene por encima de los u$s100 por barril.

Los temas a seguir en la semana

El contexto global, sin embargo, continúa marcado por la incertidumbre. Esta semana el foco de los inversores estará puesto en la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed). Si bien el consenso del mercado espera que el banco central mantenga los tipos sin cambios, la atención se centrará en las señales que pueda dar su presidente, Jerome Powell, sobre el rumbo de la política monetaria.

Según Javier Molina, analista sénior de mercados de eToro, el repunte del petróleo y las tensiones geopolíticas han alterado las expectativas de recortes de tasas para este año. Un encarecimiento prolongado de la energía podría presionar al alza la inflación, pero al mismo tiempo reducir la capacidad de consumo y enfriar la actividad económica.

Para el mercado cripto, explica el analista, una combinación de petróleo más estable, dólar más débil y señales de desescalada geopolítica podría generar un entorno favorable para nuevas subas.

petroleo La volatilidad en el precio del petróleo impacta en las criptos Depositphoto

Además de la Fed, los inversores también siguen de cerca la conferencia GTC de Nvidia, uno de los eventos más relevantes del sector tecnológico y de inteligencia artificial. Con la participación de empresas como Microsoft, Meta y Tesla, cualquier anuncio relevante podría impactar en el ecosistema tecnológico y, de forma indirecta, en los activos digitales.

En el plano corporativo, los analistas también destacan las recientes compras de Strategy, el mayor tenedor institucional de bitcoin. La compañía adquirió casi 18.000 BTC, reforzando su apuesta por la criptomoneda.

Desde la perspectiva técnica, bitcoin logró superar su media móvil de 50 días, una señal positiva para el corto plazo. Sin embargo, los especialistas advierten que esta ruptura no garantiza una tendencia alcista sostenida. En el mercado se observa más bien una fase de consolidación, con inversores institucionales posicionándose con cautela.

Actualmente, los analistas ubican la resistencia clave en torno a los u$s75.000, mientras que el nivel de u$s65.000 funciona como soporte en el corto plazo.