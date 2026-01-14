Tras las fuertes acusaciones contra Julio Iglesias, se viralizó un polémico video del cantante con Susana Giménez + Seguir en









El episodio ocurrió en 2005. Iglesias era un invitado especial al programa que por entonces era de lo más visto en la televisión argentina.

El video viral muestra como Iglesias besa a la fuerza a Susana.

Tras las acusaciones por acoso y agresión sexual contra Julio Iglesias por parte de dos exempleadas suyas, comenzaron a sumarse testimonios de personas que han trabajado con él y que vivieron, cuanto menos, momentos desagradables. Ahora, comenzó a recircular un video de archivo con Susana Giménez, durante una entrevista que le hizo la diva en su programa hace más de 20 años.

En el video se ve cómo el cantante intenta una y otra vez besar a Susana e incluso la fuerza y cómo, entre risas pero visiblemente incómoda, la conductora intenta evitarlo e incluso exponerlo.

Al ingresar al estudio, Iglesias sujeta el rostro de Susana e intenta besarla en la boca; ella lo esquiva y “bromea”: “Siempre me da beso”.

"Sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo porque venía Julio, sabía que me iba a besar y después se lo dejó pegado a él", comenta Susana en un intento de navegar la situación y señalar las intenciones, evidemente frecuentes, de Iglesias quien, no obstante, ya sentados en el sillón retruca: "Me cuesta mucho porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los públicos y van a pensar que beso así de mal".

Luego intentará darle otro beso con la boca más abierta, para lo cual la atrae cerca suyo y la retiene. La incomodidad es visible y la escena genera un rechazo hoy insostenible, reflejado en la cantidad de comentarios negativos que cosechó el video. Susana y Julio Iglesias - Susana Gimenez 2005