Cómo podría impactar el acuerdo Mercosur-Unión Europea en la industria automotriz argentina

La apertura comercial sería gradual y con cupos iniciales. Mientras Brasil sostiene su nivel productivo, el sector local cerró 2025 en baja y necesitaría ganar competitividad para colocar vehículos en el mercado del Viejo Continente.

El mercado automotor argentino implementaría importantes cambios por el acuerdo con la UE

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) aparece como un punto de inflexión para el mercado automotor argentino, que podría integrarse de manera más directa a los principales flujos globales de producción y comercio.

Aunque todavía restan definiciones clave, el esquema que se analiza combina una reducción paulatina de aranceles con cupos iniciales para evitar un impacto abrupto en la industria regional.

Cómo impactaría el acuerdo con la Unión Europea Entre las alternativas en estudio, una de las más mencionadas prevé una etapa inicial de varios años con un volumen limitado de vehículos europeos que podrían ingresar con beneficios arancelarios, para luego avanzar hacia una desgravación progresiva del actual 35% que rige como arancel extrazona. Otra opción, más alineada con la transición tecnológica, contempla ventajas tempranas para autos electrificados, mientras que los modelos con motores tradicionales quedarían sujetos a cupos y tasas intermedias.

autos-automotriz-industria.jpg Hoy, la Argentina mantiene acuerdos que permiten el libre intercambio automotor con Brasil y otros países de la región, y sumó recientemente un régimen especial para híbridos y eléctricos importados desde fuera del Mercosur. Hoy, la Argentina mantiene acuerdos que permiten el libre intercambio automotor con Brasil y otros países de la región, y sumó recientemente un régimen especial para híbridos y eléctricos importados desde fuera del Mercosur. En ese contexto, un entendimiento con Europa ampliaría la oferta para los consumidores, con más modelos, tecnología y precios potencialmente más competitivos.

El desafío aparece del lado industrial. Según datos sectoriales, la producción y las exportaciones argentinas cayeron en 2025, a contramano de Brasil. Para que el acuerdo no derive solo en un mayor ingreso de importados, las terminales locales advierten que será clave mejorar la competitividad exportadora, reducir costos fiscales y abrir verdaderas oportunidades para vender vehículos argentinos —como las pick ups medianas— en el exigente mercado europeo.