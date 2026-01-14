Se vendió un penthouse donde vivió Susana Giménez y revelan el costo de la renovación

Con 400 m², vistas abiertas y desarrollado en dos niveles, el inmueble fue la residencia de Susana durante los años 90, cuando vivía junto a Huberto Roviralta, además de su casa en Barrio Parque. Actualmente, la propiedad tiene nuevos dueños.

Susana Giménez y un penthouse poco conocido en la farándula. Lo habitaba días en la semana cuando no iba a su casa de Barrio Parque. Es un edificio racionalista, aquí parte de la fachada

El penthouse donde Susana Giménez vivió junto a Huberto Roviralta durante los años noventa ya tiene nuevos dueños y se prepara para una transformación profunda. La propiedad, ubicada en una de las torres más reconocidas de Barrancas de Belgrano (sobre la calle 3 de Febrero al 1900), se vendió a fines de 2025 luego de varios meses en el mercado inmobiliario premium porteño y atraviesa ahora un ambicioso proceso de renovación que apunta a devolverle protagonismo dentro del segmento premium porteño.

Se trata de un departamento dúplex de aproximadamente 400 m2, distribuido en los pisos 28 y 29 de un edificio racionalista moderno, con vistas abiertas al Río de la Plata y a la ciudad. Cuenta con 6 ambientes y 4 baños.

Durante la década del ´90, el inmueble funcionó como uno de los hogares urbanos de la diva, en paralelo a su residencia de Barrio Parque, en una etapa personal y mediática que quedó grabada en la memoria colectiva.

Más de dos décadas después, el penthouse inicia una nueva etapa. La operación de compraventa se cerró en torno a u$s1.000.000 y la obra proyectada demandará una inversión adicional cercana a los u$s400.000.

Una vez finalizada la refacción , el valor estimado de mercado rondará los u$s1.700.000, según estimaciones del sector.

Living de la propiedad, que también es dúplex por tener dos pisos, ahora desocupada a la espera de su renovación

Un departamento con historia y atributos concretos

Desde el punto de vista inmobiliario, se trata de una unidad difícil de replicar. Pisos altos, gran superficie, vistas abiertas y una ubicación consolidada dentro de Belgrano conforman un combo escaso en la ciudad. A eso se suma un componente simbólico que, sin ser determinante, aporta visibilidad y diferenciación.

Susana Giménez Propiedades Belgrano Así lucía este ambiente cuando los actuales dueños compraron el penthouse a “la Diva”. El habitáculo de cristal, vigente desde la época de la conductora, hoy ya fue desarmado Ramos Couriel Real Estate

“El pasado icónico suma como atributo intangible y despierta interés, pero la decisión del comprador estuvo principalmente vinculada a las características objetivas del inmueble”, explicó Leonardo Ramos Couriel, de Ramos Couriel Real Estate.

Agregó: “Estamos hablando de un dúplex de gran metraje, en pisos 28 y 29, con vistas al río, en una de las zonas más consolidadas de Barrancas de Belgrano”.

Susana Giménez Propiedades Belgrano La propiedad es muy luminosa pero tiene un toque muy "ochentoso" por eso los nuevos propietarios quieren modernizarlo CUBELO

En el segmento premium, el relato acompaña, pero no reemplaza a los fundamentos del producto. “La historia aporta un plus, pero el comprador prioriza ubicación, escala, privacidad y vistas. Cuando esas condiciones están dadas, el componente simbólico funciona como un valor adicional”, agregó.

El impacto inicial y la mirada del proyecto

El estudio Abuchdid Arquitectura quedó a cargo de la refacción integral. Al ingresar por primera vez al departamento, la impresión fue inmediata. “Nos impactaron la vista y la disposición. Cuando supimos que había pertenecido a Susana Giménez nos encantó saber que esos espacios habían sido el hogar de un ícono de nuestro país”, señaló Mateo Abuchdid, arquitecto y fundador del estudio. “Eso generó un compromiso grande de dejar este penthouse a la altura de su historia”.

Susana Giménez Propiedades Belgrano Así luce la cocina hoy, pronto será refaccionada por completo CUBELO

La propuesta no responde a una lógica de flipping o reventa inmediata. El proyecto se concibe con una mirada de largo plazo, priorizando calidad espacial, confort, funcionalidad y una estética atemporal.

La intención es crear un hogar contemporáneo que combine tecnología, eficiencia y diseño, sin perder el carácter distintivo de la propiedad.

Qué se conserva y qué cambia

Uno de los puntos fuertes del departamento es su distribución original. “La disposición es muy buena”, afirmó Abuchdid. Sin embargo, las terminaciones evidencian claramente el paso del tiempo. “Todas responden a los años 80 y 90, por eso vamos a renovar baños, cocina, aberturas, instalaciones, lavadero, pintura general y paisajismo”.

Susana Giménez Propiedades Belgrano Con pisos de parqué en varios de los ambientes CUBELO

Las terrazas constituyen otro de los grandes diferenciales del penthouse. El proyecto contempla una puesta en valor integral de estos espacios, con un trabajo específico de diseño y vegetación que potencie las vistas abiertas y la relación interior-exterior.

En cuanto a la organización espacial, el único cambio relevante se concentra en el último nivel. Actualmente, el departamento cuenta con doble dependencia de servicio. La propuesta prevé dejar una sola y liberar superficie para incorporar un sector de kitchenette y servicios vinculados al área social y al quincho, con conexión directa a la terraza.

El adiós a un elemento emblemático

Uno de los elementos más recordados del living es un cubo de vidrio que, en su origen, alojaba una escultura. Esa pieza será retirada. Abuchdid añadió: “Formó parte de una propuesta original muy marcada, pero entendemos que su eliminación permite integrar esa superficie al conjunto del área de recepción”.

Susana Giménez Propiedades Belgrano Desde la terraza hay vistas muy agradables hacia la Ciudad y el río

La decisión busca potenciar la amplitud espacial y reforzar la continuidad visual del sector social, uno de los grandes atributos del penthouse.

La eliminación de ese elemento permite además aprovechar plenamente la condición de piso alto y las vistas abiertas al río, jerarquizando el espacio principal del departamento.

Materiales nobles y actualización integral

No todo se reemplaza. Los pisos de mármol de los sectores públicos se conservan. “Están en muy buenas condiciones. Les vamos a hacer un pulido y termovitrificado para que queden como nuevos”, detalló Abuchdid. En el resto de los ambientes se renovarán todas las terminaciones, incorporando materiales de primera calidad.

En baños y cocina se utilizarán revestimientos de grandes dimensiones, superficies netas y materiales pétreos. Las griferías y los sanitarios serán de primeras marcas. La iluminación incorporará tecnología LED de bajo consumo y sistemas de runners, acompañados por grandes espejos que refuercen la sensación de amplitud.

Susana Giménez Propiedades Belgrano Asi estaba decorado uno de los dormitorios e incluye columnas

El nuevo esquema de materiales busca aportar mayor luminosidad, calidez y eficiencia. Se priorizan revestimientos livianos y de alto rendimiento, con una estética contemporánea que dialogue con la arquitectura original del edificio.

Un edificio y una época

El penthouse se encuentra en una torre racionalista moderna construida en los años 80, con una entrada jerarquizada y una implantación que privilegia las vistas al este y al oeste. La disposición en esquina y las grandes aberturas permiten una iluminación permanente en todos los ambientes y una circulación fluida.

IMG_4936

Ese tipo de arquitectura, propia de una etapa de expansión de la vivienda colectiva de alta gama en Buenos Aires, hoy vuelve a captar interés dentro del mercado premium, sobre todo cuando las unidades conservan escala, altura y vistas abiertas.

Mercado premium: menos volumen, más selectividad

La operación se cerró en un contexto de mercado particular. Las transacciones de alta gama en la Ciudad de Buenos Aires se concentran en propiedades irrepetibles. “Pisos altos, grandes superficies, vistas abiertas y ubicaciones consolidadas como Belgrano son los productos que mantienen demanda”, analizó Ramos Couriel.

IMG_4912 Tiene dos niveles, por eso es dúplex

El comprador actual resulta exigente y comparativo, pero decidido cuando aparece una oportunidad diferencial. “Predominan perfiles que buscan calidad de vida y resguardo patrimonial, más que metros estándar o desarrollos genéricos”, amplió. En este segmento, el margen de negociación promedio ronda el 5%, muy por debajo de otros nichos del mercado inmobiliario.

Una nueva vida

La refacción del penthouse apunta a consolidar todos esos atributos. Con una inversión importante, una propuesta arquitectónica contemporánea y una historia que forma parte del imaginario popular, el departamento se prepara para volver a ocupar un lugar destacado dentro del circuito inmobiliario de lujo porteño.

Susana Giménez Propiedades Belgrano Uno de los balcones del penthouse, con deck y vistas abiertas a la ciudad y al río. Las terrazas son uno de los grandes atributos de esta propiedad CUBELO

“Cuando la historia acompaña a un inmueble realmente excepcional, ayuda a sostener el interés y, en algunos casos, el precio. Pero el valor se construye primero con calidad y escasez”, resumió Ramos Couriel.

Y concluyó: “Con una renovación integral y una actualización completa de instalaciones y terminaciones, este penthouse tiene todo para recuperar su carácter distintivo y volver a posicionarse como una de las joyas arquitectónicas de Belgrano”.