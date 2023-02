Franquicias: por qué son ideales para invertir con poca plata en épocas de inflación

Tres preguntas que hay que hacerse para invertir en franquicias

1. Te permiten entrar en un negocio ya probado por el público

Cuando uno se lanza a crear un producto/servicio nuevo siempre va a tener un período donde el cliente lo va a estar probando. Ese tiempo nadie lo sabe y no se puede calcular. ¿Les gustará? ¿Lo consumirán? ¿Vale lo que cobro? etc etc. Con una franquicia esas preguntas ya están respondidas. El producto/servicio está aprobado por el público.

2. Te permite contar con el respaldo de una marca reconocida

La competencia es alta, y por eso se requiere destinar un % de los ingresos en marketing y publicidad. Contar con el apoyo y estrategia de marketing de la marca, que ya cuenta con años en el mercado te dará una ventaja importante frente a los competidores.

3. Te permite ser parte de una red colaborativa con otros franquiciados

Contás con un socio estratégico (la marca), además, sos parte de una red que tiene un fin común. Todos tiran para el mismo lado y en época de crisis (como fue la pandemia) contar con colaboradores para encontrar soluciones, crear ideas y apoyarse, es fundamental para la supervivencia del negocio.

El modelo de franquicias está en pleno crecimiento. Actualmente, en el país hay más de 1.500 marcas que operan bajo este formato, y cuentan con más de 42.000 locales o puntos de venta. Para este año, desde el sector, esperan un crecimiento del 12% en marcas y del 12% en la venta de nuevas franquicias.

Además de poder ingresar con bajo capital, tienen un modelo de negocio simple de operar, con pocos empleados y un equipo especializado para asistir al franquiciado, no solo al inicio, sino en el tiempo.