Nuevo líder de Binance para LATAM: "Argentina es uno de los países más activos en el ecosistema cripto"

"América Latina es una región que crece rápidamente y es importante para Binance. Los criptoactivos y la tecnología que los sustenta, la blockchain, son democráticos, inclusivos y pueden generar innumerables beneficios para las personas que hoy no pueden acceder al sistema financiero tradicional. Vemos una enorme oportunidad para ayudar a desarrollar plataformas, productos y servicios para diferentes industrias, tanto en el mundo físico como virtual, en toda la región" , remarcó.

Según un estudio de Mastercard realizado en 2022, el 51% de los consumidores latinoamericanos ya ha realizado una transacción con criptoactivos. En América Latina, las criptomonedas como medio de pago son utilizadas principalmente en compras cotidianas, lideradas por tiendas de ropa, supermercados, restaurantes y servicios de transporte de automóviles, según una investigación de Binance. “A nivel regional, este año Binance también continuará ampliando sus alianzas educativas y las acciones sociales, con la intención de seguir educando y capacitando a las comunidades, incluyendo a las menos favorecidas, acerca de las oportunidades que ofrecen blockchain y la Web3”, señalo Min Lin.

Periodista: Nació en Taiwán, tiene rasgos orientales, pero se considera más latino que chino, ¿por qué?

Min Lin: Originalmente soy de Taiwán, pero mi familia se mudó a Centroamérica cuando tenía 5 años, y viví allí hasta los 17. Por eso aprendí el castellano, y si bien hablo chino, no lo puedo escribir ni leer, con lo cual soy más latino que oriental. Luego me mudé a Tailandia, China, y después fui a Hong Kong, donde estudié por cinco años y medio, y trabajé en la banca de inversión para Goldman Sachs en la división Mercados Globales.

P.: ¿Por qué decidió desembarcar en el ecosistema cripto, luego de trabajar durante años en el mundo de los mercados financieros tradicionales?

M.L.: En el mercado financiero tradicional, observé que el acceso a productos financieros no es muy corriente en regiones como LATAM. En Goldman, quería ver qué tipo de productos o compañías le podían dar acceso financiero a todo el mundo, y encontré que la tecnología de blockchain y el ecosistema cripto son muy poderosos para que la gente común y corriente pueda ser incluida financieramente. Entonces vi que la historia de Binance era muy bonita en este sentido, y por eso decidí cambiar de trabajo en 2021 y sumarme a esta empresa. Comencé enfocándome en estrategias de la compañía, generando alianzas con otras compañías y también para promover las regulaciones en cripto. Y bajo esta nueva posición de VP para la región, soy el encargado de la operación en LATAM, de llevar adelante las estrategias, y de definir inversiones en productos y servicios para nuestros usuarios.

P.: Hasta ese momento, ¿qué relación tenía con las criptomonedas, había invertido en ellas?

M.L.: Invertí muy tarde. Recién entré en el bull market de 2021. Durante la pandemia, estuve aprendiendo sobre el ecosistema cripto, porque antes de invertir en algo, es muy importante educarse al respecto. En esos años aprendí acerca de criptos y blockchain en Binance Academy, que es muy simple realmente.

Min Lin Binance vertical.jpg

P.: Tras el récord de Bitcoin de los casi u$s70.000 en 2021, el desplome de 2022, con muchos sucesos negativos para el ecosistema, como la caída de Terra, o la quiebra de FTX, y el renacer del primer semestre de 2023, ¿en qué punto de la evolución de la corta historia de las cripto estamos hoy?

M.L.: Si mirás el ciclo de cripto tenemos siempre, al igual que todos los mercados, ciclos bajistas y alcistas. Cada cuatro años hay ajustes de precios en el mercado de las criptomonedas. Hoy lo más interesante que estamos viendo es lo siguiente: antes los inversionistas en cripto era gente que ya tenía experiencia, como los agentes institucionales, pero ahora hay mucha gente común y corriente que tiene Bitcoin, es más del 50%, lo cual significa que los precios ya se están estabilizando, y teniendo menos volatilidad que en el pasado. Es más, en Latinoamérica la adopción representa el 9% a nivel global, de acuerdo a un reporte de Chainalysis. Eso significó un crecimiento impresionante del 40% desde 2021 hasta 2022. Con lo cual, vemos que hay muchas oportunidades para crecer en el ecosistema del cripto. Al mismo tiempo, estamos mirando que muchos reguladores y bancos centrales ya se están sumando a la oportunidad del cripto, están viendo cómo se puede regular, en Brasil, acá en la Argentina, en Colombia, etc.. Ya hay varias regulaciones que entrarán en vigencia este año.

P.: ¿Contar con un marco regulatorio es condición necesaria para el desarrollo cripto en LATAM? ¿Qué otros sucesos deben darse para el despegue definitivo de este mercado en la región?

M.L.: Es muy importante tener marcos regulatorios muy claros. Brasil, por ejemplo, acaba de anunciar que el Banco Central será el regulador de las cripto. Tener regulaciones es clave para los inversionistas, para los todos los participantes del mercado en general, que deben tener confianza en las plataformas. En segundo lugar, debemos mirar la innovación en productos y servicios para el mercado latinoamericano. En Binance, estamos desarrollando productos que ayudan a tener una mayor inclusión financiera, como por ejemplo, las remesas, o el Binance Pay para pagar gastos de la vida cotidiana a través del código QR, que nos permitió tener como partnership a Despegar. Y lo más importante, creo que es la educación. Para nosotros continuar con el esfuerzo de educar a la gente es importante porque hay muchas personas que desembarcan en el mercado cripto por mera especulación. Es fundamental entender los proyectos en los que se quiera invertir. Nosotros hemos hecho muchas alianzas con universidades argentinas para continuar ofreciendo la educación del blockchain, y de ecosistema cripto.

P.: ¿Cree que es posible una regulación global del mercado cripto?

M.L.: Sería muy difícil porque el ambiente cripto es muy diferente entre los gobiernos de cada país. Pero la industria y los reguladores tenemos el mismo objetivo que es darle una plataforma segura y de confianza a los usuarios. Por eso tenemos muchos reglamentos internos en nuestra compañía acerca de lo que es el Know Your Customer (KYC, o Conoce a Tu Cliente), que es muy estricto. Tenemos muchos pasos para enfocarnos en los usuarios que están usando la plataforma y detectar que sean legítimos. Estamos invirtiendo mucho dinero en ese tipo de protección para los usuarios: alrededor de unos u$s80 millones en temas como Compliance, KYC, etc.

P.: ¿Mantienen diálogo fluido con los organismos reguladores argentinos, participan de las discusiones?

M.L.: En todo el mundo hemos participado en muchas conversaciones con reguladores. Es importante para nosotros darles información a todos los gobiernos para fomentar un marco regulatorio, que funcione como un acceso de riesgo, pero que también ayude a dar innovación a la industria.

P.: ¿En qué medida los perjudicó la demanda de la Comisión de Valores de EEUU (SEC), contra Binance US y Coinbase? ¿Puede dar cifras de los retiros sufridos a partir de ese evento?

M.L.: Sí, hemos visto retiros de la plataforma. Aunque los más grandes que tuvimos fueron en diciembre pasado: entre el 12 y el 14 de ese mes hubo u$s6.000 millones de retiros y eso lo afrontamos sin problemas. No hay muchas compañías financieras que tengan la capacidad de procesar esa cifra en apenas tres días y hacer frente a esos retiros. Nuestra plataforma da mucha confianza a los usuarios porque sus criptomonedas están protegidas, hemos pasado la prueba de estrés. Ahora tuvimos pocos retiros, y estamos viendo que se están estabilizando, porque finalmente los usuarios entienden que Binance nunca tuvo problemas, a diferencia de otras plataformas globales.

P.: ¿Cómo ve el precio actual del Bitcoin, y cuánto cree que podría tardar en regresar al máximo histórico de noviembre de 2021?

M.L.: Es muy difícil predecir. Si le preguntaras a Changpeng Zhao (fundador y CEO de Binance) te diría lo mismo. Más allá de esto, vemos que los precios de las criptomonedas, en particular el Bitcoin, tienen grandes potenciales porque muchas compañías se están sumando al ecosistema. En las últimas semanas, BlackRock presentó un ETF de futuros de Bitcoin. Es impresionante que compañías que tienen un valor de mercado de u$s3 billones se estén sumando al mercado. Vemos que la oportunidad sigue creciendo y que las personas empiezan a utilizar criptomonedas. En Binance estamos trabajando con el Bitcoin Lightning Network para hacer transferencias mucho más baratas y rápidas. Si más gente adopta criptos, tendríamos mayor oportunidad de ver los precios creciendo.

P.: ¿Piensa que ya terminó el denominado “invierno cripto”?

M.L.: Es muy impredecible, aún estamos en un momento volátil en el mercado, pero esperamos que esté llegando pronto a su fin.

P.: ¿Cómo es el uso de las crioptomonedas en la plataforma de Binance en Argentina, comparado con países de la región?¿En cuál se invierte más?

M.L.: En Argentina vemos que hay mucho uso de stablecoins, como USDT o USDC, que se utilizan como medio de pago, a través de Binance Pay, para hacer transferencias, pero también como resguardo el valor. Hace poco nos hemos hecho una alianza con Despegar, para comprar pasajes o estadías con criptomonedas. En otros países, también vemos que mucha gente utiliza Binance para hacer transferencias de remesas, a un costo mucho menor que, por ejemplo, Western Unión. Estamos analizando nuevas soluciones de blockchain para reducir más los costos de las remesas, es algo específico para Latinoamérica.

P.: ¿Cuáles son los planes para los próximos años de Binance en Argentina?

M.L.: En Argentina estamos esperando que las regulaciones en cripto se terminen aclarando. Queremos continuar trabajando en conjunto con los organismos reguladores para que los usuarios tengan confianza, y para que nosotros tengamos claridad sobre cómo operar en el país. Argentina sigue siendo uno de los países más activos en el ecosistema cripto. Según Chainalysis es uno de los cinco países más activos de Latinoamérica. Es muy activo el mercado argentino para convertir diferentes tipos de criptos, aprovechando que somos una plataforma con uno de los listados de criptomonedas más grande del mundo: tenemos más de 400 criptos disponibles para operar. El segmento de pagos en el país es muy importante, con lo cual continuemos desarrollando alianzas con más compañías para poder facilitar el uso de cripto, y que no sea solamente una inversión especulativa.

P.: Vinculado a esto último, ¿considera que el Bitcoin ya superó el debate de si es una inversión especulativa, o una reserva de valor? ¿Qué es esencialmente para usted?

M.L.: El Bitcoin es esencialmente una tecnología que nadie puede controlar, ni los gobiernos, ni las plataformas, ni los usuarios. Ese es el poder del ecosistema cripto. Entonces el precio del Bitcoin y su fluctuación está determinado por un mercado de compradores y vendedores, es decir, es muy independiente. Es más, si piensas que en 2149 se emitirá el último de los 21 millones previstos, termina siendo un concepto muy interesante. Si has leído el libro “The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking” puedes ver cómo ha evolucionado la historia del dinero: primero tuvimos caracoles o rocas como dinero, después monedas de metales, oro, las monedas fiat. El Bitcoin es un concepto importante para ver cómo funciona y cómo interactúa con el sistema financiero tradicional. Es muy importante tener una alianza con los sistemas financieros tradicionales porque aún la mayoría de la gente usa monedas fiat, como el dólar.

P.: Desde Binance, ¿hicieron alguna autocrítica como parte del ecosistema cripto respecto de lo que sucedió con el colapso del proyecto Terra hace poco más de un año, donde muchos inversores perdieron su dinero?

M.L.: Lo que pasó con ese proyecto fue muy desafortunado, porque esos tipos de eventos no le dan mucha confianza a la gente en los cripto activos. En Binance siempre estamos mirando cómo podemos continuar protegiendo a los usuarios para que siga creciendo el ecosistema. Hay actores en la industria que posiblemente no tengan la experiencia o la habilidad para hacer esos proyectos. Por eso para nosotros eso es muy importante seguir desarrollando la industria, estamos invirtiendo mucho en buenos proyectos, a través de Binance labs, en donde tenemos asesores para guiar a emprendedores.

P.: ¿Cómo se imagina el ecosistema cripto en LATAM de acá hacia los próximos 10 años?

M.L: En Latinoamérica es muy impresionante el crecimiento. Hay muchas oportunidades para invertir en proyectos, desarrollar el ecosistema cripto, la gente acá es muy innovadora. Seguiremos con nuestra misión de potenciar la educación y hacer crecer el ecosistema a través de alianzas con universidades.

P.: ¿Qué proyectos cripto actuales ve con gran potencial y por qué?

M.L.: No comentamos proyectos específicos, pero vemos muchos proyectos que se están desarrollando para la seguridad, y destacamos nuevos blockchain que le brindan más eficiencia al ecosistema.