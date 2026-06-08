El enigmático posteo de Patricia Bullrich y un laberinto con tres salidas

Mientras siguen creciendo los gestos de independencia del Gobierno, la senadora posteó un video donde alimenta los rumores de una candidatura importante que podría preocupar a los hermanos Milei.

Patricia Bullrich sigue alimentando el misterio sobre el camino político que tomará en los próximos meses. La senadora posteó un video en sus redes sociales musicalizado por la canción "Se dice de mí" y un montaje de diferentes imágenes de ella. Una llamó la atención. Se ve una ilustración hecha con inteligencia artificial donde aparece a punto de entrar en un laberinto con tres salidas: la presidencia, la vicepresidencia y la Jefatura del Gobierno de la Ciudad. ¿Es un mensaje para Karina Milei?

La jefa de los senadores libertarios volvió a publicar una pieza audiovisual en sus redes sociales que agiganta las dudas en torno a su futuro, luego de llevar al límite su relación con el presidente Javier Milei al disponer de su renuncia en el marco de la discusión por los pliegos de los jueces que trató y aprobó el Senado de la Nación. En el material, musicalizado al ritmo del tema que se popularizó con la novela "Betty, la fea", Bullrich hace hincapié en los rumores que circulan sobre su futuro.

En lo que pareciera ser un mensaje no solo para propios, sino también para ajenos al mundo libertario, la canción refiere a las habladurías que circulan en boca de extraños. "Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas", comentó la senadora en un mensaje que acompaña el video, en el que se menciona su diálogo con figuras de la oposición: "Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan", dice la canción mientras se ven imágenes de los senadores del peronismo José Mayans, Jorge Capitanich y Juliana Di Tullio, con quien tuvo un cruce días atrás.

En otro pasaje, se ve a Bullrich frente a un laberinto con tres caminos diferentes: uno hacia la Presidencia, otro a la Vicepresidencia y el último hacia la Jefatura de Gobierno de CABA. "Critican si ya la línea perdí", reza la canción mientras se observa a la senadora mirando hacia las tres alternativas posibles. Luego apunta hacia quienes "pierden la cabeza ocupándose de mí".

El video cierra con una serie de imágenes de la senadora junto a miembros del bloque de La Libertad Avanza y un guiño a cámara junto a la frase "Yo soy así".

La exministra sigue sembrando dudas con respecto a su futuro dentro de la fuerza libertaria luego de las críticas vertidas hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la demora en publicar su declaración jurada, y tras desafiar a Milei al defender el pliego de la jueza María Verónica Michelli, resistida por el Presidente de la Nación por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.

Pese a los cortocircuitos y a haber puesto su renuncia a disposición del mandatario, la senadora niega una posible ruptura. "Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, el no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí", dijo respecto a la discusión sobre el pliego de la magistrada.

Patricia Bullrich Eduardo Vischi Aliados Rosca Senado

Al ser consultada sobre si hay posibilidad de una fractura del bloque oficialista en el Senado, Bullrich fue terminante: "No de ninguna manera. El bloque es un bloque que está consolidado en las ideas, que tiene un trabajo de unidad muy claro". En los pasillos del Congreso circuló una versión que atribuyó el cambio de postura sobre el pliego a una decisión de Karina Milei luego de conocer el vínculo familiar entre Michelli y el periodista de La Nación.

A pesar de negar una posible ruptura, la senadora marca los límites de su continuidad en La Libertad Avanza. El reclamo por la transparencia -marcado en el caso Adorni- y la defensa de los mecanismos republicanos -que quedaron en evidencia en la discusión sobre el pliego de Michelli- dejaron en claro la frontera que delimita la participación de Bullrich dentro del oficialismo.

Aún dispuesta a continuar dentro de los márgenes libertarios, la senadora explora otras opciones frente a una posible ruptura. Muestra de ello son sus viajes al interior, en clave de gira preparatoria para una posible candidatura en 2027, o el inicio de sus recorridas por CABA, acompañadas de las críticas a Jorge Macri, que dejan entrever un interés por disputarle el distrito al macrismo. Por el momento, el futuro de Bullrich es incierto.