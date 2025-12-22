Juicio por la desaparición de Loan Peña: declarará una testigo clave para la investigación + Seguir en









Se trata de María Regina Escobar, la esposa de Jorge Luciano Bertón y nuera de María Victoria Caillava, que quedó involucrada en la causa por una serie de mensajes de su marido.

Avanza el juicio por la desaparición de Loan Peña. La Voz

A más de un año de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, avanza el juicio que busca esclarecer el caso y este martes se llevará a cabo una jornada que podría ser clave. Llegará el turno de declarar de María Regina Escobar, la esposa de Jorge Luciano Bertón y nuera de María Victoria Caillava, una de las detenidas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño.

La querella solicitó su citación al señalar que en un documento que “Bertón” indicó que “Escobar fue quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del damnificado (a través de un estado de WhatsApp de una vecina), y que se encontraban juntos en el campo cosechando zapallitos el día jueves 13 de junio”.

En este sentido, “también refiere que su esposa lo acompañó al campo ‘La Florida’ de 8 a 12 y luego a la tarde 16.30 hasta las 20.30/21.00 y que incluso participó con él del traslado de animales, circunstancia que ella podría confirmar o refutar”, agrega el texto.

La mujer hablará ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo a partir de las 7:30 después de haberse ausentado el pasado jueves al justificar que "estaba en el campo" y se "atrasó". A partir de este hecho, fue "apercibida de ser conducida por la fuerza pública en caso de incomparencia injustificada (artículo 154 Código Procesal Penal de la Nación)” y le solicitaron llegar media hora antes del inicio de la declaración.

Juicio por Loan Peña: cómo sigue el proceso El próximo 27 de febrero de 2026 a las 09:30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, por lo que habrá 17 acusados que llegan a juicio oral. Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel. Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública.