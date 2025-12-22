Netlfix anunció cuanto durarán los últimos 4 capítulos de Stranger Things + Seguir en









La serie más exitosa del momento llega a su fin y promete un cierre inolvidable, en navidad y año nuevo.

El pasado 27 de noviembre se inicio el camino de la quinta y última temporada de Strangers Things, la serie más exitosa de la historia de Netflix. Con la mitad de la temporada ya estrenada, aún aguardan los últimos cuatro capítulos de la serie, de los que ya se conoce su duración.

Según el cronograma oficial distribuido por Netflix, el final de la serie se estrenara en tres volúmenes: en primer lugar, el volumen 1, que contiene los primeros cuatro episodios, disponibles desde hace casi un mes en la plataforma. En breve, estarán disponibles el quinto, sexto y séptimo capítulo, a partir del jueves 25 de diciembre, desde las 17 (hora del Pacífico), lo que en Argentina equivale a las 22 horas.

Ya en el final de la cuarta temporada los Duffer Brothers, habían impulsado aún más la espectacularidad de la serie, con un cierre de 2 horas y media, con un enfrentamiento memorable entre Vecna y Once, en las memorias de Maxine Mayfield, que permanece inconsciente.

La estrategia de Netflix no es casualidad, buscando mantener en boca de todos el final de una serie que ya es de las más vistas de la historia. La productora y distribuidora ya confirmó la duración de los últimos capítulos que prometen ser más que extensos: Los capítulos cinco, seis y siete superan la hora cada uno —1 h 8 min, 1 h 15 min y 1 h 6 min, respectivamente—, mientras que el episodio 8, el cierre definitivo, tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos, y será el segundo más largo de la historia de la serie, por debajo del final de la cuarta temporada.

Stranger Things temporada final: Netflix presentó el tráiler del Volumen 2 Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, cuenta con la producción de Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment, con los hermanos Duffer a cargo también de la producción ejecutiva junto con Shawn Levy y Dan Cohen de 21 Laps Entertainment.

Stranger Things 5 _ Tráiler del volumen 2 _ Netflix Elenco de Stranger Things El elenco incluye a Winona Ryder (“Joyce Byers”), David Harbour (“Jim Hopper”), Millie Bobby Brown (“Once”), Finn Wolfhard (“Mike Wheeler”), Gaten Matarazzo ("Dustin Henderson"), Caleb McLaughlin ("Lucas Sinclair"), Noah Schnapp ("Will Byers"), Sadie Sink ("Max Mayfield"), Natalia Dyer ("Nancy Wheeler"), Charlie Heaton ("Jonathan Byers"), Joe Keery ("Steve Harrington"), Maya Hawke ("Robin Buckley"), Priah Ferguson ("Erica Sinclair"), Brett Gelman ("Murray"), Jamie Campbell Bower ("Vecna"), Cara Buono ("Karen Wheeler"), Amybeth McNulty ("Vickie"), Nell Fisher ("Holly Wheeler"), Jake Connelly ("Derek Turnbow"), Alex Breaux ("teniente Akers") y Linda Hamilton ("doctora Kay"). Desde su estreno en julio de 2016, Stranger Things se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix: la temporada 4 acumula más de 140.7 millones de visualizaciones en todo el mundo.