Google pone a prueba un asistente personal IA para mejorar la productividad: qué es CC y cómo funciona

La nueva herramienta del gigante de Silicon Valley estará disponible en EEUU y Canadá exclusivamente. El gigante tecnológico busca pisar fuerte en la nueva tendencia IA: los asistentes personales.

La búsqueda de mayor productividad sigue siendo uno de los principales campos de prueba para los asistentes de inteligencia artificial . En ese marco, Google presentó este martes su más reciente apuesta bautizada CC, una herramienta orientada a quienes lidian a diario con bandejas de entrada saturadas y agendas fragmentadas

En detalle, CC es un asistente basado en correo electrónico que ya se encuentra en fase de pruebas dentro de Google Labs . La compañía apunta a resolver un problema cada vez más común entre los usuarios de Gmail: el exceso de información dispersa entre correos, eventos y archivos.

CC funciona como un agente de productividad impulsado por IA que integra Gmail, Google Calendar y Google Drive, y envía cada mañana un resumen personalizado con la información clave del día.

Con un mensaje inicial, titulado “Tu día por delante”, la herramienta resume para el usuario - en un solo correo - todas las tareas pendientes, los compromisos agendados y las actualizaciones más relevantes provenientes de las cuentas vinculadas para la jornada que tendrá por delante. El objetivo es ofrecer una visión ordenada de las distintas actividades antes de que el usuario empiece a responder correos o a saltar entre aplicaciones.

El asistente está construido sobre Gemini y se conecta directamente con las herramientas del ecosistema Google. Además del resumen diario, p ermite interactuar de forma activa: los usuarios pueden responder al correo o escribirle a CC en cualquier momento para agregar tareas, pedir recordatorios, ajustar preferencias, recuperar notas o buscar información puntual.

Por ahora, CC está disponible únicamente para usuarios mayores de 18 años que cuenten con planes AI Pro o Ultra en Estados Unidos y Canadá. Google aclaró que el experimento solo funciona con cuentas personales y no con perfiles corporativos de Workspace.

Asistentes de productividad: la nueva tendencia IA

La iniciativa se suma a una tendencia creciente de asistentes inteligentes orientados al correo y la organización personal. Google no fue parte de la vanguardia en este capo, ya que existen antecedentes como Mindy - respaldada por Sequoia -, así como herramientas de resúmenes automáticos de reuniones como Read AI o Fireflies, que generan informes diarios aunque con menor integración al contexto del correo y los archivos.

Con CC, Google busca ir un paso más allá y posicionar al asistente no solo como un resumen informativo, sino como un colaborador activo en la planificación diaria. En un entorno laboral cada vez más saturado de estímulos digitales, la apuesta es clara: menos tiempo ordenando información y más foco en las prioridades reales del día.