Feroz temporal en Corrientes: 600 familias afectadas por las inundaciones y lluvias extremas + Seguir en









Un diluvio sin precedentes anegó localidades del centro-norte correntino. El COE activó operativos y rige alerta naranja para toda la provincia.

En apenas ocho horas cayeron hasta 250 milímetros de lluvia en distintas localidades del centro-norte provincial. Diario El Libertador

Un temporal de magnitud excepcional afectó al centro-norte de Corrientes y provocó la caída de hasta 250 milímetros de lluvia en solo ocho horas, lo que obligó al Gobierno provincial a desplegar un amplio operativo de emergencia para asistir a más de 600 familias damnificadas en la Capital y localidades cercanas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El fenómeno meteorológico extremo se registró durante las últimas horas y dejó severas consecuencias en zonas urbanas y rurales. A través del Comité Operativo de Emergencias (COE) y el Ministerio de Desarrollo Social, la Provincia activó un plan de contingencia ante anegamientos, viviendas inundadas y caminos intransitables, con especial foco en Empedrado, El Sombrero, San Luis del Palmar y barrios de la Capital.

Temporal Corrientes El diluvio colapsó desagües y obligó a intensificar los trabajos de emergencia en zonas críticas. X: @GMALFARO Lluvias récord y localidades más afectadas El subdirector de Defensa Civil y coordinador del COE, Bruno Lovinson, detalló que los registros más críticos se concentraron entre Empedrado y la ciudad de Corrientes. “En El Sombrero se registraron 210 mm, en la ciudad de Corrientes unos 140 mm y en Empedrado 132 mm”, precisó el funcionario. Además, indicó que en Itá Ibaté también se alcanzaron los 140 milímetros de precipitaciones acumuladas.

Con el correr de las horas, el impacto del temporal se tradujo en un saldo provisorio de cientos de familias afectadas por el ingreso de agua a sus hogares y el colapso de desagües pluviales. En Empedrado se contabilizaron cerca de 400 familias damnificadas, mientras que en El Sombrero la cifra ascendió a 200, con una familia evacuada. En Capital y San Luis del Palmar, los equipos técnicos continúan realizando relevamientos y asistencia directa.

Temporal Corrientes Calles inundadas y viviendas afectadas tras una de las lluvias más intensas registradas en Corrientes. X: @SoyPabloMiguel Operativo de emergencia y trabajos en marcha Desde este domingo, los equipos que integran el COE, se encuentran desplegados en los puntos más comprometidos. “Estamos monitoreando los municipios en emergencia: Empedrado, El Sombrero, Derqui y algunos barrios complicados en la Capital”, aseguró Lovinson cerca de las 8:30, mientras se dirigía a las zonas afectadas.

Embed Estamos asistiendo a las familias afectadas por el temporal que afectó principalmente a #Capital, #ElSombrero y #Empedrado con 140, 210 y 132 milímetros de agua caída, respectivamente.



Maquinaria trabaja en el lugar realizando tareas de desagote, limpieza de calles y canales. pic.twitter.com/jZf5KyPeim — Gobierno de Corrientes (@CorrientesGob) December 21, 2025 Maquinaria de la Dirección Provincial de Vialidad trabaja intensamente en la limpieza de canales y el desagote de calles. Además, se logró restablecer el tránsito sobre la Ruta Provincial N° 5, a la altura de San Luis del Palmar, tras el avance del agua. En la Capital, donde se registraron 70 milímetros adicionales de lluvia, las tareas debieron reforzarse. El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, recorrió Empedrado, El Sombrero y Derqui para coordinar con intendentes la entrega de ayuda y el monitoreo de los barrios más vulnerables. Alerta naranja para este lunes Aunque se espera una posible disminución en la intensidad de las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta naranja para todo el territorio provincial. Se prevén tormentas severas, con abundante caída de agua, fuerte actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. El COE continúa en estado de vigilancia activa y recomienda evitar traslados innecesarios.

Temas Temporal

Corrientes

Clima