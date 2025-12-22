Elecciones en Honduras: el Consejo Nacional Electoral denunció "persecución política" de parte del gobierno + Seguir en









Mientras se lleva adelante un recuento especial de los comicios del 30 de noviembre, marcados por las denuncias de irregularidades, dos integrantes del organismo aseguraron que el objetivo del oficialismo es que "no se cumpla la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia".

Continúan las denuncias por irregularidades en las elecciones en Honduras. CNN

Luego de las elecciones del pasado 30 de noviembre en Honduras, marcadas por denuncias de irregularidades, integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) denunciaron este lunes que están siendo víctimas de "persecución política" de parte del gobierno para que "no se cumpla la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia".

La denuncia llegó de parte de Ana Paola Hall y Cossette López, consejeras del CNE, que a través de un comunicado conjunto, apuntaron: "Nuestra situación actual responde exclusivamente a la evidente persecución política de la que somos víctimas por parte de quienes no desean que se haga la declaratoria de elecciones".

En ese mismo sentido, aseguraron que el Estado está usando "toda la institucionalidad" en "detrimento de lo institucional" con el objetivo de que "no se cumpla la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, el respeto al proceso democrático y a la soberanía del pueblo manifestada en las urnas el pasado 30 de noviembre".

Escrutinio lento y demorado Actualmente, en Honduras se está llevando adelante un escrutinio especial luego de advertir que 2.792 actas tenían irregularidades. Por el momento, resta revisar cerca de 1.000 actas y el plazo definido para llevar adelante el proceso finaliza el 30 de diciembre.

Con el escrutinio preliminar avanzado, Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza los resultados con 1.391.989 votos (40,34 %), seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal (centro), que suma 1.362.358 sufragios (39,48 %).

En tercer lugar se sitúa la aspirante del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con 661.454 votos (19,17 %). En este marco, las consejeras advirtieron que el proceso electoral fue "altamente accidentado" y que estuvo marcado por "obstáculos constantes y muchas presiones indebidas". A su vez, remarcaron que hubo "coacción e intimidación" que "atentaron" contra la independencia del CNE. Las presiones, según explicaron, provienen del Ministerio Público (Fiscalía), el Parlamento hondureño, la Corte Suprema de Justicia y, más recientemente, de la Procuraduría General de la República. Hall apuntó que cualquier ataque a una autoridad electoral "no tiene un carácter personal, sino que busca afectar un proceso fundamental para la democracia" y dijo que recibió “información seria y preocupante”. En detalle, señaló que estas acusaciones incluyen "conductas delictivas totalmente infundadas" que "carecen de sustento jurídico" y generan un entorno "adverso que pone en riesgo" su seguridad y el "normal desarrollo del proceso electoral".

