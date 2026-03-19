EEUU analiza levantar sanciones al petróleo de Irán para aumentar la oferta en el mercado hidrocarburífero + Seguir en









Con el Brent a u$s119, EEUU evalúa liberar 130 millones de barriles de crudo iraní sancionado almacenado en buques para frenar la escalada de precios. Scott Bessent confirmó que Washington permite salida de petróleo iraní del Golfo pese a tensiones, y anticipó una posible liberación unilateral de reservas estratégicas.

El secretario del Tesoro indicó que EEUU ha permitido que el petróleo iraní continúe saliendo del Golfo a pesar de las tensiones actuales. Depositphotos

Con una tensión creciente en los mercados internacionales por la disparada del precio del petróleo, que quedó cerca de los u$s120 por barril, Estados Unidos anticipó que podría permitir que el crudo iraní sancionado actualmente almacenado en buques entre al mercado como parte de los esfuerzos para gestionar el aumento de los precios del crudo, dijo el jueves el secretario del Tesoro Scott Bessent en Mornings with Maria de Fox Business.

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Bessent afirmó que hay aproximadamente 130 millones de barriles de petróleo iraní en tránsito que podrían utilizarse para mantener los precios bajos. El secretario del Tesoro indicó que EEUU ha permitido que el petróleo iraní continúe saliendo del Golfo a pesar de las tensiones actuales.

Las declaraciones se producen cuando los precios del petróleo de referencia Brent saltaron por encima de 119 dólares por barril el jueves después de que Irán atacara instalaciones energéticas en Oriente Próximo tras el ataque de Israel a su campo de gas South Pars.

estrecho de ormuz Bessent describió la noche del miércoles como la noche de mayores ataques contra Irán, pero enfatizó que EEUU no estaba atacando la infraestructura energética iraní. Caracterizó el Estrecho de Ormuz como un punto de estrangulamiento temporal.

El secretario del Tesoro dijo que EEUU también podría realizar una liberación unilateral de reservas de petróleo como parte de su estrategia de intervención. Aclaró que la administración no estaba interviniendo en los mercados de futuros de petróleo, sino que estaba creando oferta con el petróleo en tránsito.