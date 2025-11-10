Imparable: un importante banco prevé que el S&P 500 llegue a los 7.500 antes de 2026







Los analistas de UBS detallaron que el S&P 500 podría crecer un 10% desde los niveles actuales por el auge de la inteligencia artificial.

La firma UBS Global Research, una de las más importantes de Wall Street, fijó un objetivo de cierre para el índice S&P 500 en 7.500 puntos hacia fines de 2026, sustentado en el impulso de la Inteligencia Artificial (IA) y los fuertes resultados corporativos.

Actualmente, el índice cotiza cerca de los 6.728 puntos, por lo que la proyección implicaría un alza adicional que supera el 10%. Según los estrategas del banco, el motor principal de este crecimiento será el salto de utilidades de las compañías que integran el S&P 500, al que proyecta un avance de 14,4% hacia 2026.

En un informe publicado para sus clientes, UBS indicó que, tras “un par de trimestres más lentos”, los crecimientos deberían empezar a acelerar desde el segundo trimestre del próximo año.

El S&P 500 se beneficia de la inteligencia artificial En lo que respecta a los factores que alimentan esta estimación, UBS destaca el efecto de la IA, especialmente por el papel de gigantes tecnológicos como Nvidia Corporation, Microsoft Corporation o Alphabet, que están liderando un empujón de gasto en capital vinculado a IA y computación de alto rendimiento.

Además, el banco suizo supone que la economía global se acelerará en 2026 gracias a mejor confianza empresarial y del consumidor, y a nuevos programas de estímulo fiscal en diversas regiones.

Mercados NYSE Wall Street Los especialistas de Wall Street estiman que el S&P 500 crecerá un 10%. Romulo Queiroz - Pexels Sin embargo, UBS no descarta desafíos en el camino. Por ejemplo, advierte sobre un “parche suave” de algunos meses en los próximos 4-5 meses, causado por el efecto rezagado de los aranceles en los precios estadounidenses y en las exportaciones globales. También apunta que, aunque los riesgos de una burbuja generada por la IA están presentes, “el efecto probablemente sea pequeño” y no frenará considerablemente el avance estimado. Un entorno expansivo Desde el punto de vista práctico, esta previsión de UBS implica que los inversores podrían prepararse para un entorno bursátil más expansivo, basado no tanto en una fuerte ampliación de múltiplos, sino más bien en fundamentales sólidos. Ante la situación, UBS aclara que la contribución al alza no vendrá tanto de una reevaluación exagerada de los múltiplos, sino del crecimiento real de las utilidades. En ese sentido, aunque la tecnología sigue siendo el epicentro del avance, UBS considera que hacia 2026 podrían sumarse segmentos más amplios del mercado, incluyendo cíclicos de menor calidad, si el ciclo se amplía.