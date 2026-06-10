La estrategia de Donald Trump ante las elecciones: la delgada línea entre movilizar a la base y retener al electorado moderado

La campaña republicana para las legislativas del 3 de noviembre revela una paradoja de doble filo: la retórica utilizada para motivar al votante propio genera distancia con los sectores independientes, quienes definirán el resultado en las urnas.

De cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos , el Partido Republicano busca mantener el control del Congreso desafiando la tendencia histórica que suele castigar al oficialismo en los comicios de medio término. El panorama actual suma retos complejos marcados por las tensiones económicas locales derivadas del conflicto en Medio Oriente y una estrategia presidencial que, si bien consolida el respaldo de su núcleo duro, podría dificultar la atracción del voto moderado .

El impacto de esta estrategia supera la simple movilización electoral, redefiniendo la esencia misma del espacio político. En ese sentido, el politólogo y director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella, Juan Negri , advirtió sobre la profundidad de este fenómeno: " Donald Trump logró algo excepcional al transformar una estructura tradicional en una organización altamente dependiente de su figura . A corto plazo esto ofrece ventajas porque disciplina internamente a las filas, pero, a la vez, plantea dudas sobre el futuro del partido , ya que las tensiones por la sucesión podrían desatar una guerra por la identidad partidaria ”.

No obstante, centrarse exclusivamente en complacer a la base radical representa una estrategia electoral de alto riesgo . De acuerdo al analista, si bien este enfoque de polarización resulta efectivo en las elecciones primarias, donde solo votan los afiliados más comprometidos, o en sistemas de voto voluntario que dependen de la capacidad de movilización, la realidad de una elección general es diferente . La mayor parte del electorado no vota motivada por una pureza ideológica del 100%, sino que elige opciones amplias al considerarlas la alternativa más viable para el país.

El peligro de mantener una agenda tan rígida es que desgasta de manera progresiva el vínculo con el votante moderado. Al priorizar el mensaje extremo, el partido podría aislarse y transformarse en lo que Negri denominó una "minoría intensa” : un núcleo de seguidores altamente movilizados, pero numéricamente insuficiente para construir las mayorías necesarias que exigen las urnas en noviembre.

Precedentes históricos en elecciones de EEUU: entre la movilización y el aislamiento

La efectividad de apostar todo a la fidelidad de las bases no es un debate nuevo en la política estadounidense. Esta estrategia cuenta con importantes antecedentes que respaldan tanto sus virtudes como sus riesgos.

Según el politólogo, la campaña presidencial de Barry Goldwater en 1964 funcionó como una advertencia histórica: la excesiva radicalización ideológica del Partido Republicano aisló a su candidato y derivó en una contundente derrota electoral. Sin embargo, Negri aclaró que el éxito de esta táctica depende del contexto social. El escenario opuesto ocurrió en 2016, cuando Trump apeló a una fuerte movilización de la identidad partidaria que logró sintonizar con el descontento de la época, llevándolo a la presidencia.

Por su parte, la licenciada en Relaciones Internacionales María Soledad Gómez introdujo un paralelismo sobre cómo las crisis reconfiguran las demandas del electorado. Para Gómez, la economía golpeada y la crisis de los rehenes en Irán sepultaron la reelección del demócrata Jimmy Carter en 1980: "Carter se mantuvo aferrado a la no confrontación, y esa decisión fue capitalizada por Ronald Reagan, quien propuso una alternativa confrontativa que sedujo a la ciudadanía".

De acuerdo a la especialista, esta misma lógica de confrontación y firmeza funcionó para la reelección de George W. Bush en 2004: “En el marco de la guerra contra el terror tras el 11S, su gobierno formuló la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, una serie de acciones exteriores orientadas a la lucha internacional contra el terrorismo que satisfacían plenamente al núcleo duro republicano".

La historia estadounidense demuestra, entonces, que el discurso radical fracasa en periodos de calma, pero se vuelve una herramienta sumamente poderosa para movilizar votos en tiempos de incertidumbre económica o conflictos internacionales.

Política exterior de EEUU: el impacto global del liderazgo de Trump

A su vez, la transformación del Partido Republicano y el liderazgo de Donald Trump abren un debate sobre el rol internacional de Estados Unidos, donde conviven elementos de continuidad y de cambio. Por un lado, Andrea Fuentes, también licenciada en Relaciones Internacionales, señaló que, en términos estructurales, el país “continúa siendo una de las principales potencias económicas y militares a nivel global, por lo que sigue ofreciendo garantías a sus aliados”.

Sin embargo, la propia analista advirtió que las reglas del juego global sufrieron una transformación profunda: "La lucha de poder entre potencias, el debilitamiento relativo de las instancias multilaterales y la revalorización de los intereses nacionales modificaron la dinámica del sistema internacional".

En este nuevo escenario global, el enfoque transaccional centrado en los intereses nacionales fue reconfigurando los vínculos de Washington con sus socios tradicionales. Al respecto, Negri alertó sobre el impacto de esta falta de previsibilidad: “Los giros políticos son habituales en democracia, pero generan imprevisibilidad. Estados Unidos no sufre una inestabilidad democrática, sino una volatilidad en sus políticas públicas que está desconcertando a socios estratégicos como Europa".

En perspectiva, el análisis del escenario estadounidense evidencia que apelar a las bases más movilizadas tiene una efectividad relativa, sujeta a la estabilidad o las crisis de cada momento histórico. Por lo tanto, el resultado de las elecciones de medio término y la adopción de una estrategia transaccional van más allá de una victoria en las urnas: determinarán tanto el futuro equilibrio partidario interno como la confiabilidad de Estados Unidos ante sus socios estratégicos.