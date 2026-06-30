Inversiones para julio: cómo reacomodar la cartera ante un mercado que ya empieza a mirar las elecciones

Las recomendaciones de inversiones del mercado se enfocan en renta fija de alta calidad y acciones internacionales de baja volatilidad.

Las recomendaciones de inversiones del mercado se enfocan en renta fija de alta calidad y acciones internacionales de baja volatilidad.

Julio llega con un panorama financiero más favorable que el de los meses anteriores, pero con un nuevo factor que comienza a ganar protagonismo entre los analistas: el impacto que podría tener el calendario electoral de 2027 sobre las inversiones .

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La baja del riesgo país , la desaceleración de la inflación y la mejora en la percepción del mercado conviven con la recomendación que se repite entre los especialistas de empezar a construir carteras más defensivas, con mayor dolarización y una selección más cuidadosa de los instrumentos.

Uno de los principales consejos para julio es revisar el grado de dolarización de la cartera. El asesor financiero Fernando Villar sostiene que quienes tengan una elevada exposición a instrumentos en pesos deberían comenzar a incrementar la participación de activos en dólares .

"Creo que es el momento de empezar a dolarizar un poco la cartera" , afirma el especialista, quien además recomienda aprovechar los próximos cobros de capital e intereses de los bonos soberanos argentinos para disminuir gradualmente esa posición.

Según explica, la idea es anticiparse a un escenario en el que la incertidumbre política gane peso durante los próximos meses. "Conviene empezar a reducir un poco la exposición a bonos soberanos especulando con la volatilidad que va a comenzar a haber por el tema electoral" , señala.

En esa misma línea, el consultor Mariano Monferini considera que el inversor conservador también debería evaluar incrementar su exposición al dólar mediante fondos comunes de inversión denominados en esa moneda, especialmente aquellos con activos internacionales. De esa manera, se reduce la dependencia del comportamiento del mercado argentino.

Gran parte de las inversiones recomendadas está dolarizada por la llegada de las elecciones. Magnific

Y para quienes necesiten mantener liquidez en pesos por compromisos de corto plazo, Monferini destaca que la caución bursátil continúa siendo una herramienta atractiva. Con tasas cercanas al 25% nominal anual, permite obtener rendimiento sin asumir la volatilidad de los títulos públicos mientras el mercado termina de definir el rumbo de las tasas y del escenario político.

Acciones: prioridad para bancos, energía y compañías defensivas

En renta variable, la recomendación pasa por ser mucho más selectivo.

Villar propone analizar cuáles podrían ser las empresas favorecidas o perjudicadas por un eventual cambio de gobierno y posicionarse en consecuencia. "Conviene privilegiar sector financiero y sector petrolero por sobre otros sectores de la economía", resume.

El operador y asesor Germán Marin coincide con esa visión y, dentro de su cartera sugerida para julio, asigna un 20% a acciones locales, priorizando compañías como BYMA, Grupo Galicia, YPF, Pampa Energía y Cresud.

En su análisis, destaca que BYMA podría beneficiarse de un mayor volumen de operaciones y nuevas emisiones corporativas tras la baja del riesgo país. En tanto, YPF y Pampa Energía continúan mostrando potencial gracias al desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos vinculados con la infraestructura exportadora.

Grupo Galicia aparece como una apuesta al crecimiento del crédito y de la actividad económica, mientras que Cresud combina exposición al negocio inmobiliario y al sector agropecuario.

Respecto de las inversiones internacionales, Monferini mantiene una postura prudente debido a que los principales índices estadounidenses operan cerca de máximos históricos.

Dentro de los Cedears considera que Berkshire Hathaway continúa siendo una de las alternativas más defensivas para quienes buscan estabilidad, mientras que Microsoft representa una oportunidad interesante luego de haber mostrado un desempeño más moderado en los últimos meses pese a conservar sólidos fundamentos de largo plazo.

Las recomendaciones de inversiones del mercado se enfocan en renta fija de alta calidad y acciones internacionales de baja volatilidad. Depositphotos

Marín amplía esa estrategia con una cartera diversificada que incorpora también Taiwan Semiconductor Manufacturing, Nu Holdings y Johnson & Johnson, buscando combinar tecnología, crecimiento, salud y activos de perfil defensivo.

Renta fija de calidad y una cartera preparada para la volatilidad

La renta fija corporativa continúa ocupando un lugar central en las recomendaciones para julio, aunque con un cambio importante respecto de meses anteriores: reducir la duración de las inversiones y enfocarse en emisores de alta calidad.

Villar considera que "es el momento de empezar a reducir duration" y de ser "mucho más selectivos con los títulos y los créditos". El objetivo es llegar al próximo año con una cartera integrada por compañías sólidas, bajos niveles de endeudamiento y menor sensibilidad frente a los cambios políticos".

Marín comparte ese enfoque y destina el 25% de su cartera a obligaciones negociables en dólares de empresas de primera línea vinculadas a sectores como energía, telecomunicaciones y real estate. Según explica, estos instrumentos permiten apuntar a rendimientos cercanos al 7% anual en dólares con flujos de fondos menos dependientes del contexto electoral que la deuda soberana.

Como complemento, incorpora una posición en el bono soberano AN29, al que considera una alternativa interesante por ofrecer una tasa superior a la de muchas obligaciones negociables y una duration más corta que otros títulos soberanos.

Finalmente, también propone como opción adicional el ETF JEPI para quienes prioricen ingresos periódicos en dólares. El fondo distribuye rentas mensuales mediante una estrategia de opciones cubiertas sobre acciones estadounidenses, aunque aclara que esa mecánica limita parte del potencial alcista en mercados muy positivos.