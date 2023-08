Italia: bancos se recuperan tras aclaraciones del Gobierno sobre el impuesto extraordinario

No obstante, en un intento de tranquilizar a los inversores, que vendieron con fuerza acciones de la banca italiana porque el impuesto no era esperado, el organismo añadió que "la medida, con el fin de salvaguardar la estabilidad de las entidades bancarias, prevé también un tope máximo para la aportación que no puede superar el 0,1% del activo total".