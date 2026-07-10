JP Morgan apuesta en corto contra Intel y advirtió que su rally alcista aún no tiene fundamentos + Agregar ámbito en









Sus acciones más que duplicaron en el año, impulsadas por el optimismo en torno a la inteligencia artificial y la reconversión de su negocio de fundición. Sin embargo, el banco estadounidense sostiene que el mercado ya descuenta un éxito que todavía está por concretarse.

Intel y el rally que JP Morgan no cree: ¿promesas vs. realidad?

La remontada de Intel se convirtió en una de las apuestas favoritas de Wall Street en el sector de los semiconductores. Sus acciones más que duplicaron su valor en lo que va del año, impulsadas por la expectativa de que la compañía pueda recuperar su ventaja en fabricación y posicionarse como una de las grandes ganadoras en el universo de la inteligencia artificial.

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Sin embargo, JP Morgan no comparte ese optimismo y advierte que la suba podría haber descontado una recuperación que aún está lejos de demostrarse.

Un rally basado en promesas, no en resultados El resurgimiento de Intel no está respaldado por lo que la empresa ya logró, sino por lo que los inversores creen que puede llegar a ser. El mercado recibió con entusiasmo la posibilidad de que Intel reconstruya su negocio de fundición, atraiga a grandes clientes externos de chips y recupere relevancia en un sector sacudido por la IA, lo que la convirtió en uno de los papeles de mejor desempeño del año.

JP Morgan no está convencido de que esas expectativas se ajusten a los fundamentos actuales. En su último informe de "Top Short Ideas" para el tercer trimestre, el banco incluyó a Intel entre sus ideas de venta en corto tácticas y estructurales con mayor convicción en todo el mercado estadounidense.

En corto contra Intel: la visión de JP Morgan sobre el futuro de la IA. El analista de semiconductores de JP Morgan, Harlan Sur, sostuvo que los inversores ya valoran a Intel como si su recuperación hubiera sido un rotundo éxito.

Sin embargo, el negocio de fundición de la compañía sigue generando ingresos mínimos provenientes de clientes externos, continúa operando con márgenes muy negativos y aún no demostró una adopción masiva por parte de terceros. En simultáneo, los negocios tradicionales de procesadores para PC y servidores siguen perdiendo cuota de mercado. Expectativas que van por delante de la ejecución Intel no es el único caso en la lista de JPMorgan donde las expectativas parecen ir por delante de la ejecución. Allí también se encuentran Moderna, Avis Budget Group, la empresa de infraestructura de IA IREN y la plataforma de creación de sitios web Wix. Por ejemplo, el banco advirtió que la creciente competencia de proveedores con mayor capacidad de GPU podría presionar los precios de IREN, mientras que los creadores de sitios web nativos de IA amenazan con erosionar la ventaja competitiva de Wix, desviando usuarios hacia productos con márgenes más bajos. El denominador común no es que los negocios sean débiles, sino que los inversores podrían haberse vuelto demasiado optimistas sobre la velocidad con la que estas empresas pueden cumplir sus promesas de largo plazo.