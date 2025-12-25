El oro se encamina a su mejor año desde 1979 y prevén que en 2026 superará los u$s5.000

El metal se vio impulsado por las compras de los bancos centrales del mundo, así como por la incertidumbre global y las expectativas de una baja de tasas en EEUU.

El oro se disparó más de 70% en 2025, por lo cual va a camino a cerrar su mejor año desde 1979. Al igual que en aquel momento, la incertidumbre favorece las apuestas.

La última vez que el oro tuvo un año tan sólido, Jimmy Carter era presidente de los EEUU, el país norteamericano estaba atravesando una crisis energética, se estaba gestando una crisis en Medio Oriente y la inflación se disparaba. Actualmente, los temores giran en torno a la guerra comercial desatada por el mandatario vigente Donald Trump , así como de los diferentes en Ucrania, Medio Oriente o Venezuela.

“La incertidumbre sigue siendo un rasgo característico de la economía global” , afirmó Joe Cavatoni, estratega senior de mercado del Consejo Mundial del Oro. “En este contexto, el oro se ha vuelto cada vez más atractivo como diversificador estratégico y fuente de estabilidad”.

Los futuros del metal cotizaban en torno a los u$s2.640 por onza a principios de este año. Este lunes superaron los u$s4.500 por onza y los analistas de JPMorgan Chase prevén que los precios superen los u$s5.000 en 2026.

El aumento del 71% ha superado con creces al del S&P 500 , que solo ha subido un 18%. En 2024, los futuros del oro subieron un 27%, mientras que el S&P subió un 24%.

oro. El aumento del 71% del oro superó con creces al del S&P 500 irene zaera.

Las razones del salto del oro en 2025

Las expectativas de algunos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en 2026 impulsan el alza del lingote. Un dólar estadounidense más débil también impulsa el precio, ya que hace que la compra de oro sea relativamente más asequible para los inversores internacionales.

El aumento del oro ha sido apuntalado por la compra de los bancos centrales, liderados por China. Una de las principales razones por las que la autoridad monetaria china está aumentando sus tenencias de oro es disminuir la dependencia de activos estadounidenses.

"La actual ola de compras de los bancos centrales es diferente precisamente porque tiene sus raíces en la geopolítica", declaró Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank, en una nota. "La congelación de las reservas soberanas y la fragmentación generalizada del sistema financiero mundial han introducido un elemento estructural en la demanda de oro que probablemente persistirá durante años", profundizó

Los bancos centrales de todo el mundo han acumulado más de 1.000 toneladas de oro en cada uno de los últimos tres años, en comparación con un promedio de 400 a 500 toneladas por año durante la década anterior, según el Consejo Mundial del Oro.

Para algunos inversores, el defecto del metal es que no genera ingresos como los bonos. Pero cuando la Reserva Federal recorta las tasas de interés, como lo ha hecho en los últimos meses, los rendimientos de los bonos tienden a caer, lo que hace que el oro sea más atractivo.